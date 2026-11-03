Người bệnh là bà H.T.H. (54 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị), được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn cuối do viêm thận bể thận mạn tính liên quan đến sỏi tiết niệu. Trước đó, người bệnh đã được cắt thận trái năm 2010 và phẫu thuật lấy sỏi thận phải năm 2019. Người hiến thận là chị N.T.T.T. (32 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh).

Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên. Ảnh: B.T.

Để chuẩn bị cho ca ghép, người nhận và người hiến thận được đánh giá đầy đủ về tình trạng sức khỏe, tâm lý, mức độ tương hợp miễn dịch; hồ sơ được Hội đồng Ghép thận của Bệnh viện xem xét, thông qua theo đúng quy định.

Ca phẫu thuật được tiến hành với sự phối hợp giữa các chuyên gia ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Sau khi hoàn tất phẫu thuật, thận ghép đã có nước tiểu, ghi nhận tín hiệu hoạt động ban đầu tích cực. Người nhận và người hiến ổn định, tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu, theo dõi sát các chỉ số và đánh giá theo quy trình chuyên môn.

Từ năm 2017, Đơn vị Thận nhân tạo tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện hơn 28.500 lượt lọc máu mỗi năm, phục vụ hơn 200 người bệnh chạy thận định kỳ. Tiếp nối những kết quả đó, ca ghép thận đầu tiên đánh dấu bước chuyển quan trọng trong năng lực điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối, bổ sung phương pháp ghép thận bên cạnh lọc máu, hướng tới hoàn thiện hệ thống chăm sóc và điều trị chuyên sâu tại cơ sở này.

Việc triển khai kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 có ý nghĩa thiết thực đối với người dân khu vực phía Bắc thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và các địa phương lân cận. Người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, giảm nhu cầu di chuyển đến các trung tâm ở xa, tiết kiệm chi phí đi lại và thuận lợi hơn trong theo dõi, điều trị lâu dài.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 định hướng triển khai ghép thận thường quy, cả người cho sống và người hiến chết não, hướng đến hoàn thiện mô hình điều trị bệnh thận toàn diện, từ dự phòng, điều trị bảo tồn, lọc máu đến ghép thận.