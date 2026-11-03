Các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên.

Ca ghép thận được thực hiện dưới sự hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân nhận thận là bà H.T.H. (54 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị), mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối do viêm thận bể thận mạn tính liên quan đến sỏi tiết niệu. Người hiến thận là chị N.T.T.T. (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tây Ninh).

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn; ngay sau khi hoàn tất, thận ghép đã sản sinh nước tiểu và ghi nhận các tín hiệu hoạt động ban đầu rất tích cực.

Quá trình ghép thận diễn ra nghiêm ngặt, an toàn.

Hiện tại, sức khỏe của cả người cho và người nhận đều ổn định, đang tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu và theo dõi sát theo quy trình chuyên môn.

Thành công của ca ghép đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống điều trị chuyên sâu tại cơ sở 2 bên cạnh hoạt động lọc máu định kỳ.

Ban Giám đốc cùng các chuyên gia ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao kỹ thuật trực tiếp cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 ghép thận thành công.

Việc triển khai kỹ thuật này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tỉnh Quảng Trị, khu vực phía Bắc thành phố Huế và các vùng lân cận tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay gần nơi sinh sống. Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 định hướng sẽ tiến hành ghép thận thường quy từ cả người cho sống và người hiến chết não.

Năm 2001, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép thận đầu tiên, trong đó người mẹ hiến thận cho con trai; đến nay, cả hai mẹ con vẫn khỏe mạnh và sinh hoạt, làm việc bình thường. Người đặt nền móng cho thành công này là Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS Phạm Như Thế - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Sau 25 năm, tức một phần tư thế kỷ, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, tiếp nối chặng đường ghép tạng của bệnh viện.