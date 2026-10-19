Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim cho Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.

Ngày 16-10, với sự chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ trực tiếp từ đoàn chuyên gia BVT.Ư Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu tiên triển khai phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển năng lực chuyên môn của bệnh viện, mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tim mạch chuyên sâu cho người dân tại địa phương.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện C Đà Nẵng, phối hợp với đoàn chuyên gia BVT.Ư Huế do GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện, dẫn đầu. Các chuyên gia trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn ê-kíp triển khai kỹ thuật.

Để chuẩn bị cho việc thực hiện kỹ thuật này, từ giữa năm 2022, Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 21 cán bộ y tế, gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đến BVT.Ư Huế đào tạo, thực hành chuyên sâu. Trong tháng 9 và đầu tháng 10-2026, ê-kíp tiếp tục được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng phối hợp liên chuyên khoa, sẵn sàng cho ca phẫu thuật đầu tiên.

Bên cạnh đào tạo nhân lực, BVT.Ư Huế nhiều lần cử đoàn công tác đến khảo sát cơ sở vật chất, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị chuyên dụng và phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần thiết phục vụ phẫu thuật. Ngày 11-10, các chuyên gia của hai bệnh viện trực tiếp hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng lâm sàng và kết quả cận lâm sàng của người bệnh để lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Người bệnh đầu tiên được phẫu thuật là ông V.S. (83 tuổi, trú TP Đà Nẵng), có bệnh lý mạch vành kèm tăng huyết áp. Tháng 1-2026, người bệnh bị nhồi máu cơ tim không ST chênh lên và được can thiệp cấp cứu động mạch vành phải.

Đến tháng 3-2026, người bệnh được phát hiện hẹp nặng, vôi hóa ở thân chung động mạch vành trái và động mạch liên thất trước. Lần can thiệp thân chung và động mạch liên thất trước vào ngày 20-3 không thành công, khiến việc lựa chọn phương án điều trị tiếp theo trở nên cần thiết.

Qua hội chẩn, các chuyên gia xem xét ba phương án gồm tiếp tục điều trị nội khoa tối ưu; can thiệp lại động mạch vành trái bằng kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa vôi hóa trong lòng mạch vành (Rotablator); hoặc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành trái.

Kết quả đánh giá cho thấy điểm EuroSCORE II của người bệnh là 1,06%, thuộc nhóm nguy cơ phẫu thuật thấp. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để các chuyên gia cân nhắc chỉ định phẫu thuật, trên cơ sở đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng điều trị của người bệnh.

Theo thông tin cập nhật đến 8 giờ ngày 17-10, sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, chức năng tim tốt, đã được rút ống nội khí quản, cai máy thở và tự thở.

Việc triển khai ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành đầu tiên tại Bệnh viện C Đà Nẵng là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài bốn năm và sự phối hợp chuyên môn giữa hai bệnh viện. Thành quả này góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp tại địa phương, đồng thời cho thấy hiệu quả của hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giữa các cơ sở y tế.

Trong thời gian tới, BVT.Ư Huế và Bệnh viện C Đà Nẵng hướng đến tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, từng bước triển khai thường quy các kỹ thuật phẫu thuật tim hở. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe.