Kế hoạch phát hành 220 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi tái cơ cấu nợ vay

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (TNH, mã chứng khoán: TNH) vừa chính thức thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Theo kế hoạch chi tiết, doanh nghiệp dự kiến phát hành 2.200 trái phiếu loại chuyển đổi không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng với mức lãi suất cố định được ấn định ở mức 16% mỗi năm. Với giá chào bán 100 triệu đồng cho mỗi đơn vị, tổng số tiền 220 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành sẽ được phân bổ toàn bộ để bổ sung nguồn vốn, phục vụ mục đích cơ cấu lại các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng.

Thời gian dự kiến thực hiện đợt phát hành rơi vào năm 2026 hoặc quý 1 năm 2027 do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở điều kiện thực tế của thị trường. Về phương án chuyển đổi, toàn bộ số trái phiếu này sẽ được hoán đổi thành cổ phần phổ thông trong một đợt duy nhất tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành. Mức giá chuyển đổi được xác định là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Khối lượng cổ phiếu phổ thông nhà đầu tư nhận được sẽ được tính bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi. Phương án huy động vốn nợ này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường của doanh nghiệp thông qua vào ngày 06/11/2026.

Gánh nặng chi phí tài chính đẩy doanh nghiệp vào tình trạng thua lỗ kéo dài

Hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu được triển khai khi bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp bộc lộ nhiều thách thức. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2026 cho thấy doanh thu thuần đạt mức 184,5 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù quy mô doanh thu mở rộng, lợi nhuận gộp lại sụt giảm 33,6% về mức gần 9,3 tỷ đồng, kéo theo biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 9,4% xuống chỉ còn 5%.

Hiệu quả vận hành cốt lõi suy yếu đi kèm với sự phình to của các khoản định phí. Chi phí tài chính tăng vọt từ gần 12,6 tỷ đồng lên gần 30,4 tỷ đồng, chủ yếu do gánh nặng từ chi phí lãi vay. Đồng thời, chi phí bán hàng nhích nhẹ lên gần 2,7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,1% lên mức 21,8 tỷ đồng. Sự gia tăng của các khoản chi phí khiến lợi nhuận ròng quý 3 năm 2026 ghi nhận mức lỗ gần 46 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với mức lỗ của cùng kỳ năm 2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 460,6 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lũy kế lại hạch toán khoản lỗ hơn 116,9 tỷ đồng, tăng 56,7% so với mức lỗ của 9 tháng đầu năm 2025. Đánh giá về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 3.032,8 tỷ đồng, tăng 5,5% so với thời điểm chốt sổ đầu năm. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả phình to lên mức hơn 1.394,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 24,7%, tạo ra yêu cầu cấp bách trong việc tái cơ cấu các khoản nợ vay thông qua đợt phát hành trái phiếu sắp tới.