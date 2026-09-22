Bệnh viện TNH (TNH) chốt lịch họp đại hội, rục rịch huy động vốn sau đợt hoán đổi lãnh đạo cấp cao

Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi và sửa đổi điều lệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH vừa phát đi thông báo chính thức về việc ấn định ngày 09/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần một năm 2026. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến được sắp xếp vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm 2026. Các thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức cũng như phương thức họp cụ thể sẽ được ban điều hành doanh nghiệp cập nhật đầy đủ trong thư mời gửi đến các nhà đầu tư.

Tại kỳ đại hội bất thường sắp tới, Hội đồng quản trị doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông xem xét và thông qua nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến cấu trúc vốn và hoạt động kinh doanh cốt lõi. Nổi bật nhất là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi để bổ sung nguồn lực tài chính mới. Cùng với đó, đại hội cũng sẽ tiến hành biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh, cập nhật điều lệ hoạt động của công ty và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hoán đổi vị trí lãnh đạo chủ chốt và tinh gọn bộ máy quản trị

Kế hoạch tổ chức đại hội bất thường được đưa ra tiếp nối sự kiện tái cơ cấu bộ máy nhân sự cấp cao diễn ra vào đầu tháng 09/2026. Cụ thể, hệ thống y tế này đã điều chỉnh sơ đồ cơ cấu theo hướng tinh gọn, cắt giảm các vị trí giám đốc chức năng cấp tập đoàn. Cơ chế quản lý, phương thức điều hành và quy trình báo cáo giữa các bệnh viện thành viên với ban lãnh đạo tập đoàn cũng được cấu trúc lại hoàn toàn.

Sự thay đổi đáng chú ý nhất diễn ra ở nhóm điều hành cao nhất khi công ty tiến hành hoán đổi vị trí giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Bà Nguyễn Thị Thùy Giang chính thức được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị để chuyển sang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc. Ở chiều ngược lại, ông Lê Xuân Tân rời ghế Tổng giám đốc để tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị thay bà Giang. Ban lãnh đạo công ty đánh giá sự sắp xếp này được thực hiện trên cơ sở tối ưu hóa thế mạnh của từng cá nhân. Ông Lê Xuân Tân sẽ phát huy sự am hiểu về ngành y tế trong việc định hướng chiến lược vĩ mô, còn bà Nguyễn Thị Thùy Giang sẽ tập trung năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp trong vai trò tổ chức điều hành trực tiếp.

Đi cùng sự thay đổi ở bộ máy lãnh đạo, công ty cũng thực hiện miễn nhiệm vị trí Giám đốc chuyên môn đối với ông Lê Tuấn Thành và bổ nhiệm ông Phạm Trung Kiên, người đang giữ chức Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, vào vị trí tiếp quản. Cơ cấu tổ chức xuất hiện thêm Hội đồng cố vấn chuyên môn trực thuộc Hội đồng quản trị có vị thế tương đương các ủy ban chuyên trách, do tân Chủ tịch Lê Xuân Tân trực tiếp đứng đầu. Bộ phận này chịu trách nhiệm tư vấn các vấn đề chuyên môn y khoa và kiểm soát chất lượng khám chữa bệnh trình cấp quản lý thông qua. Ngoài ra, bà Hứa Thị Hoa, người đang giữ vai trò ủy quyền công bố thông tin, cũng được bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm chức vụ Thư ký công ty.