Bệnh viện Tim Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì, mở màn 'kỉ nguyên đột phá trong tim mạch'

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cùng các thế hệ cán bộ, thầy thuốc của Bệnh viện.

Bệnh viện Tim Hà Nội long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 25 năm thành lập (2001–2026).

Từ 50 giường bệnh đến cơ sở tuyến cuối về tim mạch

Mở đầu buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: ngày 15/11/2001, Bệnh viện chính thức được thành lập với sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tim mạch cho nhân dân Thủ đô và cả nước. Những ngày đầu, Bệnh viện chỉ có 50 giường bệnh, khoảng 60 cán bộ, nhân viên; trang thiết bị và nhân lực còn nhiều khó khăn.

Sau một phần tư thế kỷ, Bệnh viện Tim Hà Nội đã trở thành bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, đồng thời là cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu, tuyến cuối trong lĩnh vực tim mạch theo phân công của Bộ Y tế.

PGS. TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Những con số của năm 2025 cho thấy rõ quy mô hoạt động của Bệnh viện. Trong lĩnh vực phẫu thuật, Bệnh viện đã thực hiện hơn 2.300 ca phẫu thuật tim, trong đó có hơn 800 ca mổ nội soi và ít xâm lấn. Với lĩnh vực tim mạch can thiệp, Bệnh viện thực hiện gần 14.000 ca. Ở lĩnh vực nội tim mạch, mỗi năm Bệnh viện tiếp nhận hơn 620.000 lượt khám và điều trị.

Bệnh viện hiện là một trong những trung tâm phẫu thuật tim nội soi lớn của châu Á. Năm 2024, Bệnh viện được Hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) trao Giải Vàng về quản lý và điều trị suy tim.

Đại diện Bệnh viện bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của các đối tác trong và ngoài nước, tri ân các thế hệ cán bộ đi trước và người bệnh đã luôn tin tưởng Bệnh viện.

Bệnh viện Tim Hà Nội là một điểm sáng đáng ghi nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhiệt liệt chúc mừng Bệnh viện vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: "Đầu tư cho y tế chính là đầu tư cho con người, cho chất lượng cuộc sống và cho tương lai của Thủ đô, đất nước".

Theo Bí thư Thành ủy, trong thành tựu chung của ngành Y tế Thủ đô, Bệnh viện Tim Hà Nội là "một điểm sáng đáng ghi nhận". Bệnh viện đã phát triển nhiều kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là phẫu thuật nội soi thay hoặc sửa nhiều van tim và phẫu thuật ít xâm lấn trong điều trị tim bẩm sinh phức tạp.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị ngành Y tế Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới quản trị bệnh viện, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, từng bước chuẩn bị triển khai ghép tim, kỹ thuật Hybrid theo lộ trình phù hợp; xây dựng đội ngũ giỏi chuyên môn, giàu y đức, lấy người bệnh làm trung tâm; chủ động chuẩn bị khai thác hiệu quả cơ sở 2, đẩy mạnh phục hồi chức năng tim mạch và dự phòng; tăng cường liên kết đào tạo, nghiên cứu, góp phần phát triển du lịch y tế của Thủ đô.

"Huân chương Lao động hạng Nhì hôm nay sẽ càng có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng những thành tựu mới, những trái tim được cứu sống, những gia đình được đón người thân trở về", Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nói, đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Bệnh viện phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu, hiệu quả và nhân văn.

Hơn 200 báo cáo khoa học tại 7 hội trường

Ngay sau lễ kỷ niệm, Hội nghị Tim mạch Quốc tế Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Kỷ nguyên đột phá trong Tim mạch học" (The Breakthrough Era in Cardiology). Trong một ngày, hội nghị diễn ra song song tại 7 hội trường, với hơn 40 phiên khoa học và hơn 200 báo cáo.

Chương trình gồm các phiên toàn thể, phiên đào tạo y khoa liên tục và 14 diễn đàn chuyên đề về tăng huyết áp, suy tim, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức tim mạch…

Mảng phẫu thuật tim chiếm vị trí nổi bật. Bên cạnh kinh nghiệm phẫu thuật nội soi đa van của Bệnh viện Tim Hà Nội, các chủ đề như phẫu thuật van tim có robot hỗ trợ, chẩn đoán sớm thải ghép tim hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho thấy những hướng đi mới của chuyên ngành.

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Kỷ nguyên đột phá trong Tim mạch học".

Hội nghị cũng dành không gian cho những chủ đề mới như tim mạch học thể thao, cùng diễn đàn riêng cho điều dưỡng tim mạch và các bác sĩ trẻ.

Tham gia báo cáo và điều hành các phiên có nhiều chuyên gia đến từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Thụy Điển, cùng chuyên gia của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở y tế, đào tạo trong cả nước.

Hội nghị là dịp để các thầy thuốc cập nhật bằng chứng, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và mở rộng hợp tác quốc tế đúng với sứ mệnh mà Bệnh viện Tim Hà Nội theo đuổi suốt 25 năm qua: Hội tụ tri thức – Lan tỏa yêu thương.