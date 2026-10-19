Bệnh viện tiếp sức trạm y tế

Nâng cao chuyên môn cho cơ sở

Giữa tháng 10-2026, đoàn công tác Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã trực tiếp khảo sát một số trạm y tế phường, xã như: Tân Phước, Tân Hải, Phú Mỹ, Tân Thành, Bến Thành, Bình Lợi Trung, Châu Pha nhằm đánh giá thực trạng nhân lực, trang thiết bị và nhu cầu hỗ trợ chuyên môn. Trên cơ sở đó, bệnh viện xây dựng phương án phối hợp phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân từng địa phương.

Tương tự, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cũng triển khai chương trình kết nối, hỗ trợ chuyên môn cho 4 trạm y tế xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và Xuân Thới Sơn, sẵn sàng phục vụ hơn 500.000 người dân.

Bệnh viện Đa khoa Bình Phú đã khảo sát 4 trạm y tế tại các phường Bình Phú, Phú Lâm, Bình Tiên và xã Cần Giờ để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

BS-CK2 Nguyễn Khắc Vui, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phú, cho biết đơn vị đã chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tăng cường bác sĩ về trạm y tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh ngay tại địa phương, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Bình Dương khảo sát tại Trạm Y tế phường Phú Lợi, TPHCM. Ảnh: BVCC

Trước đó, Bệnh viện Nhân dân 115 đã cử các đoàn công tác tiến hành khảo sát thực trạng tại 6 trạm y tế phường, xã: Hòa Hưng, Tân Hòa, Tân Thới Hòa, Tam Thắng, Phước Hải và đặc khu Côn Đảo.

Theo BS-CK2 Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, hiện các đoàn công tác đang khẩn trương tiến hành đánh giá chi tiết nhu cầu thực trạng của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp nhằm chăm sóc tốt hơn sức khỏe người dân địa phương.

“Mỗi trạm y tế đều có những đặc thù riêng, nơi thì thiếu cái này, nơi lại thiếu cái khác, hoàn toàn không có sự đồng nhất. Do đó, chúng tôi sẽ xây dựng một kế hoạch riêng biệt cho từng trạm. Nơi nào trạm đã làm tốt rồi, sẽ tập trung hỗ trợ các mảng khác. Kế hoạch này không chỉ nhằm chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho từng lĩnh vực tại cơ sở mà còn được đưa vào tiêu chí đánh giá KPI của ban giám đốc bệnh viện”, BS-CK2 Trần Văn Sóng thông tin.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ bền vững

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều trạm y tế vẫn thiếu bác sĩ, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Vì vậy, lãnh đạo các trạm y tế chủ động rà soát những khó khăn, hạn chế về chuyên môn, nhân lực và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân để phối hợp với bệnh viện đồng hành xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

Đặc biệt, việc luân phiên bác sĩ không chỉ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trước mắt mà còn phải gắn với đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao khả năng xử trí cấp cứu ban đầu và quản lý người bệnh tại cộng đồng.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế giai đoạn 2026-2030 được triển khai tại 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu. Mỗi trạm y tế sẽ có một bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế khu vực đồng hành thường xuyên và được kết nối với các bệnh viện chuyên khoa để hỗ trợ chuyên sâu khi cần thiết. Điểm mới của chương trình là hình thành cơ chế hỗ trợ hai lớp, gồm bệnh viện đa khoa đồng hành theo địa bàn và mạng lưới bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ theo từng lĩnh vực.

Mục tiêu là không làm thay, mà giúp trạm y tế tự thực hiện được nhiều kỹ thuật hơn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và duy trì năng lực lâu dài. Với mô hình này, 168 trạm y tế sẽ từng bước trở thành những “cánh tay nối dài” của hệ thống y tế thành phố, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại địa phương, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

“Các bệnh viện phải hoàn thành khảo sát nhu cầu hỗ trợ tại trạm y tế và gửi kế hoạch hỗ trợ, danh sách bác sĩ dự kiến luân phiên đợt 1 về Sở Y tế trong tháng 10 này. Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn về nhiệm vụ của trạm y tế và nhiệm vụ của bác sĩ luân phiên. Dự kiến ngày 30-10 sẽ phối hợp tổ chức lễ giao nhận bác sĩ đợt 1 và triển khai hoạt động luân phiên”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng chia sẻ.