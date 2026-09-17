Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi nuôi sống thành công 3 trẻ sinh non

Khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa viết tiếp thành công về chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân khi nuôi dưỡng 3 trẻ sinh non lúc 28 tuần, với cân nặng chỉ 1.300 gram, 1.400 gram và 1.600 gram khi chào đời khỏe mạnh ra viện...

Ngay khi vừa lọt lòng, các bé đã phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp nặng, nhiễm trùng sơ sinh. Suốt thời gian điều trị, hệ thống lồng ấp hiện đại luôn sáng đèn, các y bác sĩ thay phiên nhau theo dõi sát sao từng nhịp thở, từng chỉ số sinh tồn của các bé 24/24 giờ.

Y bác sĩ Khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi nuôi dưỡng, chăm sóc các trẻ sinh non. Ảnh: MH

ThS.BSCKII Phạm Vân Anh, Trưởng Khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Các bé được áp dụng đồng bộ các phác đồ điều trị tiên tiến nhất thở máy không xâm lấn, nuôi dưỡng dịch truyền qua đường tĩnh mạch, chiếu đèn điều trị vàng da sớm, cho ăn qua sonde dạ dày.

Nhất là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhân viên y tế và gia đình trong chăm sóc, đặc biệt là phương pháp "Da kề da" (Kangaroo), liên tục kết hợp tập bú mẹ, giúp các bé phát triển tốt.

Sau hơn 22 ngày nỗ lực chăm sóc của y bác sĩ, 3 trẻ sơ sinh đã đạt các tiêu chí về sức khỏe, tự thở, bú tốt, tăng cân ổn định bé thứ nhất 1.800g, bé thứ hai 1.525g và bé thứ ba 1.600gr.

Các bé đã được xuất viện trong sáng ngày 17/9 trong vòng tay yêu thương của gia đình với niềm vui vỡ òa hạnh phúc của tập thể y bác sĩ Khoa Nhi sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Thành công liên tiếp trong việc nuôi sống những bé sinh non tháng không chỉ là niềm tự hào riêng của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, mà còn đánh dấu một bước tiến vượt bậc của nền y tế Quảng Ngãi.

Sau hơn 22 ngày nỗ lực chăm sóc của y bác sĩ, 3 trẻ sinh non đã đạt các tiêu chí về sức khỏe, tự thở, bú tốt, tăng cân ổn định và ra viện hôm nay -17/9. Ảnh: MH