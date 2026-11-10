Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng và Nhi Đồng 2 ký kết hợp tác

Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng và Bệnh viện Nhi Đồng 2 ký kết thoả thuận hợp tác.

Tại buổi làm việc, TS. BSCKII. Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, và BSCKII. Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác (MOU) nhằm tăng cường kết nối, phát huy thế mạnh chuyên môn và từng bước triển khai các hoạt động hỗ trợ y tế thiết thực giữa 2 đơn vị.

Theo đó, 2 bệnh viện tập trung phối hợp trong công tác đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, hội chẩn và chuyển giao kỹ thuật. Đồng thời chú trọng phát triển hoạt động Phòng khám Tâm lý - Tâm thần Nhi tại Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng. Qua đó, hướng đến nâng cao năng lực phát hiện, đánh giá, tư vấn và hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chuyên khoa cho người dân tại địa phương và khu vực lân cận.

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ và nhân viên y tế 2 bệnh viện cũng đã tham gia sinh hoạt khoa học với các chuyên đề chuyên sâu về “Tiếp cận đau đầu ở trẻ em” và “Tiếp cận và điều trị ban đầu ADHD tại tuyến y tế cơ sở”.