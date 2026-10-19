Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng I

Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Y tế qua các thời kỳ cùng đội ngũ y, bác sĩ, viên chức, người lao động bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Y tế dự lễ công bố quyết định xếp hạng Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau là Bệnh viện hạng I.

Là cơ sở y tế chuyên ngành tuyến tỉnh về sản khoa và nhi khoa, thời gian qua, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng điều trị, phát triển kỹ thuật chuyên môn và hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới.

Thay mặt tập thể bệnh viện, Bác sĩ CKII Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cam kết phát triển bệnh viện ngày càng hiện đại, nâng chất lượng điều trị và phục vụ bệnh nhân.

Hiện tại, bệnh viện có 581 viên chức và người lao động, trong đó có 130 bác sĩ (gồm 20 bác sĩ chuyên khoa II, 53 bác sĩ chuyên khoa I và 2 thạc sĩ).

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bệnh viện tiếp nhận hơn 227.500 lượt khám bệnh (đạt trên 101% kế hoạch); điều trị nội trú hơn 21.200 lượt bệnh nhân và thực hiện 3.706 ca phẫu thuật.

Bên cạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về sản khoa, nhi khoa, ngoại nhi, hồi sức sơ sinh và các chuyên khoa liên quan, bệnh viện còn chủ động tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh với hồ sơ bệnh án điện tử toàn trình áp dụng tại 100% khoa nội trú, thanh toán không dùng tiền mặt, kê đơn thuốc điện tử và cải tiến quy trình khám, chữa bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao Quyết định công bố xếp hạng Bệnh viện hạng I cho Ban Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, biểu dương những kết quả mà bệnh viện đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh: Việc đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng I vừa là sự ghi nhận, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng chuyên môn, năng lực quản trị và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế và bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy an toàn người bệnh làm ưu tiên hàng đầu; chú trọng phát triển các lĩnh vực chuyên sâu như sản khoa nguy cơ cao, hồi sức nhi - sơ sinh, ngoại nhi và điều trị các bệnh lý phức tạp ở phụ nữ, trẻ em.

Bên cạnh đó, cần ưu tiên đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác với Bệnh viện Hùng Vương và các bệnh viện nhi chuyên sâu tại Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển chuyên sâu giai đoạn 2026-2030, xác định rõ lộ trình và danh mục đầu tư trọng điểm, bảo đảm đồng bộ giữa cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực vận hành.

"Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, giữ vững y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, lấy chất lượng điều trị, sự an toàn và hài lòng của người bệnh làm thước đo hiệu quả hoạt động”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Y tế qua các thời kỳ và tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.