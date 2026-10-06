Bệnh viện Quảng Uyên tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật siêu âm Doppler tim từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại buổi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ Bệnh viện Quảng Uyên về chỉ định, thực hiện, nhận định và đánh giá kết quả siêu âm Doppler tim.

Việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật siêu âm Doppler tim theo Đề án 1816 năm 2026 từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội góp phần nâng cao năng lực làm chủ các trang thiết bị tiên tiến của cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quảng Uyên. Sau khi đưa vào thực hiện kỹ thuật siêu âm Doppler tim sẽ đáp ứng nhu cầu khám, chẩn đoán và theo dõi, điều trị cho người bệnh, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực chuyên môn của bệnh viện phù hợp với giai đoạn hiện nay.