Bệnh viện Quân y 7B vững y đức, sáng y thuật

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B khám bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Ra đời trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, bệnh viện sớm đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm quân y, cấp cứu, điều trị cho thương, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ, phục vụ yêu cầu chiến đấu của lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Cùng với sự phát triển của quân đội và tiến bộ của y học, bệnh viện từng bước đổi mới về tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ được chú trọng; hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được khuyến khích; trang thiết bị y tế từng bước được hiện đại hóa, góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán, điều trị, cấp cứu và hồi sức.

Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hồng Hà, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7B cho biết: Với người thầy thuốc quân y, giỏi chuyên môn phải đi đôi với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tình và sự tôn trọng người bệnh.

Vì vậy bên cạnh phát triển kỹ thuật, bệnh viện luôn quan tâm xây dựng môi trường khám, chữa bệnh chính quy, chuyên nghiệp, thân thiện và an toàn. Từ việc kịp thời xử trí các trường hợp cấp cứu đến giải thích rõ ràng cho người bệnh về tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị. Qua đó góp phần tạo nên chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của bộ đội, nhân dân.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của Bệnh viện Quân y 7B trong những năm gần đây là quá trình tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bệnh viện vừa duy trì hoạt động chuyên môn thường xuyên, vừa khẩn trương tổ chức lực lượng, điều chỉnh phương án và triển khai các nhiệm vụ theo phân công.

Bệnh viện tổ chức khu điều trị Covid-19 quy mô 70 giường, tiếp nhận điều trị 212 bệnh nhân, tham gia Bệnh viện dã chiến số 5 với quy mô 500 giường, góp phần điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân. Các tổ quân y cơ động còn thực hiện xét nghiệm, tiêm chủng, vận chuyển người bệnh và tham gia phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng những địa bàn được giao nhiệm vụ.

Theo bác sĩ Phạm Hồng Hà, thực tiễn chống dịch là phép thử đối với bản lĩnh, năng lực tổ chức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Qua đó, bệnh viện tích lũy thêm kinh nghiệm trong chỉ huy, phối hợp lực lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn và xử trí các tình huống y tế khẩn cấp, nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong những hoàn cảnh khó khăn.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc sức khỏe và sự phát triển nhanh chóng của khoa học y học, Bệnh viện Quân y 7B tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu và tăng cường năng lực đáp ứng tình huống y tế khẩn cấp.

Song song đó, bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh hoạt động quân - dân y kết hợp, đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc thực hiện nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông và nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan cũng góp phần khẳng định tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc quân đội đối với nhiệm vụ được giao.