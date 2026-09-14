Bệnh viện Quân y 7A: Nữ hộ sinh 65 lần hiến máu tình nguyện

Năm 1995, khi là thực tập sinh tại Khoa Sản (Bệnh viện Đồng Nai), chị Đỗ Thỵ Hoài Dung chứng kiến một tình huống cấp cứu nguy kịch tại bệnh viện. Một sản phụ sau sinh bị mất nhiều máu, cần được truyền một lượng máu lớn. Trước tình huống khẩn cấp, chị Hoài Dung cùng một số thực tập sinh tự nguyện hiến máu, cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.

Chị Đỗ Thỵ Hoài Dung cùng hai người con tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Quân y 7A.

Với chị Hoài Dung, lần đầu tiên hiến máu cũng là một trải nghiệm nghề nghiệp đặc biệt. Gần 30 năm gắn bó với công việc hộ sinh, chị không ít lần chứng kiến những khoảnh khắc mong manh của các sản phụ. Chính những trải nghiệm ấy càng khiến chị trân trọng sức khỏe, thấu hiểu hơn ý nghĩa của những giọt máu trong cấp cứu, điều trị người bệnh.

Công việc hộ sinh của chị luôn đồng hành cùng các sản phụ trong hành trình đón những trẻ em chào đời. Ký ức về ca cấp cứu sản phụ năm xưa trở thành dấu mốc khó quên trong hành trình hiến máu của chị. Chị dần hình thành thói quen tham gia hiến máu tình nguyện mỗi khi đủ điều kiện. 65 lần hiến máu là minh chứng cho sự tiếp nối của một lựa chọn giản dị nhưng bền bỉ. “Nếu sức khỏe cho phép và những giọt máu của mình có thể giúp được người bệnh, mình sẵn sàng cho đi”, chị Hoài Dung chia sẻ.

Sau đại dịch Covid-19, chị Hoài Dung được đơn vị giới thiệu tham gia chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. “Bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng hiến máu tình nguyện được tôn vinh một giải thưởng cao quý. Với niềm vinh dự, tự hào đó, tôi mang tinh thần hiến máu tình nguyện lan tỏa đến mọi người và được người thân, đồng nghiệp rất ủng hộ”, chị Dung tâm sự.

Chị Đỗ Thỵ Hoài Dung tự hào với hành trình hiến máu tình nguyện của mình.

Trong chương trình hiến máu tình nguyện tổ chức tại Bệnh viện Quân y 7A cuối tháng 8-2026 mới đây, chị Dung tham gia cùng hai người con. Với chị Hoài Dung, việc các con cùng tham gia hiến máu tình nguyện là cách chị giúp các con hiểu hơn về giá trị của sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng, ý nghĩa của việc sẵn sàng giúp đỡ người khác khi bản thân có thể.

Em Hồ Đỗ Gia Khánh (22 tuổi, con gái của chị Dung) chia sẻ: “Từ những năm học THPT, tôi đã bắt đầu quan tâm đến hoạt động hiến máu tình nguyện của mẹ. Những câu chuyện về niềm vui khi được cho đi, việc chăm sóc sức khỏe trước và sau khi hiến máu đã trở thành chủ đề trò chuyện quen thuộc trong gia đình. Chính những cuộc trò chuyện của mẹ đã gieo vào trong tôi sự tò mò, quan tâm, thôi thúc mong muốn được tham gia hiến máu tình nguyện. Đến khi đủ tuổi, tôi đăng ký hiến máu lần đầu tại trường đại học và tiếp tục duy trì việc hiến máu tình nguyện theo mẹ đến nay”.

Cùng với chị gái, sinh viên Hồ Đỗ Đăng Khôi (20 tuổi, con trai của chị Dung), lần đầu tiên tham gia hiến máu theo lời động viên của mẹ và chị. Đăng Khôi tâm sự: “Mỗi lần mẹ của tôi chia sẻ tin nhắn “Máu của bạn đã được truyền cho người bệnh...”, cả nhà cùng cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa, khi mẹ đã góp phần cứu một bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Tôi tự hào về mẹ và gia đình, tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện khi có điều kiện”.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 7A gặp gỡ, động viên tinh thần hiến máu tình nguyện của gia đình chị Đỗ Thỵ Hoài Dung.

Chị Ngô Thị Kim Cúc, Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ sản-Nhi, Bệnh viện Quân y 7A chia sẻ: “Chị Hoài Dung là một tấm gương truyền cảm hứng tinh thần hiến máu tình nguyện của Khoa. Công việc gắn với người bệnh mỗi ngày nên chúng tôi hiểu rằng máu rất cần thiết. Nếu đủ điều kiện thì mọi người nên hiến máu”.

Câu chuyện của chị Đỗ Thỵ Hoài Dung bắt đầu từ một ca cấp cứu sản khoa, nhưng hành trình hiến máu tình nguyện đã đi xa hơn rất nhiều. Từ một thực tập sinh lần đầu hiến máu góp phần cứu một sản phụ, chị trở thành người nhiều năm bền bỉ tham gia hiến máu tình nguyện. Từ việc tự mình cho đi, chị tiếp tục vận động những người thân cùng chung tay. 65 lần hiến máu không chỉ là con số, mà là dấu ấn của một hành trình gắn với nghề nghiệp, với tình yêu trọn vẹn dành cho người bệnh, với tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Vinh, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 7A cho biết: “Đồng chí Đỗ Thỵ Hoài Dung là một tấm gương rất đáng trân trọng của bệnh viện về trách nhiệm làm việc và tinh thần hiến máu, sẻ chia với cộng đồng. Tinh thần ấy được chị lan tỏa đến gia đình và đồng nghiệp. Bệnh viện tiếp tục biểu dương, nhân rộng hình ảnh của chị cùng nhiều tấm gương điển hình khác trong phong trào hiến máu tình nguyện, để ngày càng có thêm nhiều người cùng tham gia hiến máu cứu người”.