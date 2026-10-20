Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 3): Đẩy mạnh tham gia xã hội hóa công tác y tế

Chúng tôi cùng Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II (BSCK II) Hoàng Văn Lý, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7, đến thăm khám và kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân tại Khoa Đột quỵ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, số lượng bệnh nhân, trong đó những ca bệnh nặng như đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, đa chấn thương, suy đa tạng, ngộ độc cấp, sốc nhiễm khuẩn, phản vệ, xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng... nhập viện ngày càng lớn. Riêng bệnh nhân đột quỵ não vào viện điều trị tăng cao hằng năm.

Sự tin tưởng của bệnh nhân nhập viện là do Bệnh viện làm chủ và ứng dụng nhiều kỹ thuật y tế hiện đại vào chẩn đoán, điều trị. Đó cũng là kết quả của những nỗ lực trong đẩy mạnh tham gia xã hội hóa công tác y tế, tạo uy tín về chất lượng khám, điều trị, nhằm thu hút đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đến khám, điều trị tại Bệnh viện.

Thầy thuốc, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 7 thăm khám bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Theo Đại tá, BSCK II Hoàng Văn Lý: Để đẩy mạnh tham gia xã hội hóa công tác y tế, trước hết, Bệnh viện tập trung làm tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sức khỏe bộ đội, chỉ đạo tuyến và thực hiện các nhiệm vụ trên giao. Cùng với chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, y đức cho đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên, Bệnh viện đầu tư nâng cao cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật, tổ chức nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, làm chủ kỹ thuật y tế hiện đại vào khám, điều trị bệnh và số hóa công tác quản lý y tế.

Những năm gần đây, Bệnh viện được đầu tư hệ thống trang thiết bị và chuyển giao nhiều kỹ thuật y tế hiện đại từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), cùng một số bệnh viện, cơ sở y tế trình độ cao trong và ngoài nước. Điển hình như năm 2024, Bệnh viện Quân y 7 đã tổ chức tiếp nhận kỹ thuật điều trị u tuyến giáp và trĩ bằng phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) từ Bệnh viện Sukhbaata (Mông Cổ). Năm 2026, Bệnh viện ký kết với Bệnh viện Da liễu Trung ương hợp tác trong đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và đưa Phòng Khám chuyên khoa về bệnh vảy nến vào hoạt động.

Đến nay, Bệnh viện Quân y 7 được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như: Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, máy chụp CT Scanner, máy X-quang cao tần, máy xét nghiệm huyết học, điện giải tự động, siêu âm màu 4D... Cùng với đó, Bệnh viện làm chủ nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến, trong đó có những kỹ thuật ngang tầm với các bệnh viện tuyến Trung ương, như: Kỹ thuật lọc máu liên tục (LMLT), kỹ thuật tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ; phẫu thuật thay khớp háng toàn phần, bán phần; siêu lọc máu liên tục; phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý khớp vai, khớp gối; vi phẫu nội soi tai, mũi, họng; phẫu thuật Phaco, sọ não, nội soi khớp...

Triển khai xây dựng bệnh viện chính quy, hiện đại, bảo đảm chăm sóc tốt hơn sức khỏe bộ đội, nhân dân, từ năm 2026, Bệnh viện tổ chức Ban Công nghệ thông tin và Khoa Phụ sản-Nhi, Khu Khám chữa bệnh theo yêu cầu, đưa vào hoạt động; đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bệnh viện triển khai cơ sở hạ tầng mạng máy tính quân sự, bảo đảm đến đầu mối các phòng, khoa, ban; ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và quản lý mọi hoạt động của Bệnh viện. Hiện nay, Bệnh viện triển khai toàn diện bệnh án điện tử (EMR), bảo đảm đồng bộ hóa dữ liệu giúp công tác quản lý, thống kê, khám bệnh, chẩn đoán, điều trị tại Bệnh viện minh bạch, chính xác và hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân trong quá trình khám, điều trị bệnh và tự quản lý hồ sơ, sức khỏe cá nhân.

Thầy thuốc, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 7 thăm khám bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Quân y 7 chú trọng công tác chỉ đạo tuyến và hoạt động kết hợp quân, dân y; khám và cấp thuốc điều trị miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công và nhân dân trên địa bàn. Hơn 9 tháng năm 2026, Bệnh viện chỉ đạo tuyến, tập huấn, bồi dưỡng quân y cơ sở, tổ chức khám phúc tra sức khỏe cho hơn 6.500 chiến sĩ mới; khám sức khỏe tuyển sinh, tuyển dụng các đối tượng và khám sức khỏe định kỳ cho quân nhân ở các cơ quan, đơn vị đúng quy định. Bệnh viện tổ chức các đoàn công tác đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội; giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, nhân viên của Bệnh viện luân chuyển, tăng cường, tham gia bảo đảm quân y ở các đơn vị, tuyến đảo thuộc Quân khu 3, đặc khu Trường Sa và lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo đảm quân y phục vụ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10...

Bệnh viện còn tổ chức các đoàn công tác tuyến, kết hợp quân-dân y trong khám, tư vấn, cấp thuốc điều trị, tặng quà, tuyên truyền tới hàng trăm lượt đối tượng chính sách, người có công ở xã Vô Tranh (Thái Nguyên); phường Thành Đông (Hải Phòng); triển khai Chương trình “Tết cho người bệnh” và tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ... với tổng chi phí hàng trăm triệu đồng. Bệnh viện còn tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn chuyên môn cho hàng trăm sinh viên, học viên chuyên ngành y, dược về thực hành, thực tập, kiến tập và cấp giấy phép hành nghề đúng quy định của Bộ Y tế. “Những hoạt động ý nghĩa trên góp phần giúp Bệnh viện đẩy mạnh tham gia xã hội hóa công tác y tế toàn diện; lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương”, Đại tá, BSCK II Hoàng Văn Lý nhấn mạnh.