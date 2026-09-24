Bệnh viện Quân y 6: Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Thuận Châu

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thuận Châu.

Tại chương trình, 30 cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 6 đã thực hiện khám nội, ngoại khoa, đo huyết áp, siêu âm bụng tổng quát, điện tim thường, tư vấn các bệnh lý thường gặp, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Đồng thời, cấp phát miễn phí thuốc bổ, thuốc điều trị các loại bệnh lý cho 300 người là thân nhân liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, trao 10 phần quà các gia đình chính sách của xã. Tổng giá trị chương trình trên 100 triệu đồng.

Bệnh viện Quân y 6 tặng quà người có công và gia đình chính sách trên địa bàn.

Bệnh viện Quân y 6 cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Thuận Châu.

Hoạt động nhằm tri ân người có công với cách mạng, đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 6 trong học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; tăng cường mối đoàn kết quân - dân và thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và 70 năm thành lập Bệnh viện Quân y 6 (28/5/1957 - 28/5/2027).

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 6 khám, tư vấn sức khỏe cho nhân dân xã Thuận Châu.

Siêu âm ổ bụng, chẩn đoán sức khỏe cho người dân xã Thuận Châu.