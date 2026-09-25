Bệnh viện Quân y 4 tổ chức Hội nghị khoa học mở rộng năm 2026

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Dũng

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị. Nội dung báo cáo trải rộng trên nhiều lĩnh vực chuyên sâu, gắn với những bệnh lý thường gặp và những yêu cầu ngày càng cao trong cấp cứu, điều trị người bệnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Dũng

Trong đó, các chuyên gia tập trung vào những nội dung như: Cấp cứu ngừng tuần hoàn; phẫu thuật lồng ngực - mạch máu; điều trị đau thần kinh; can thiệp mạch thần kinh; ung thư đường tiêu hóa; nhiễm khuẩn nặng; điều trị bệnh Parkinson, đái tháo đường và một số kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu.

Tặng quà cho các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Hữu Dũng

Thông qua các báo cáo khoa học và trao đổi trực tiếp, Hội nghị tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tiếp cận những kiến thức, kỹ thuật và phương pháp điều trị mới; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn khám, chữa bệnh. Đây cũng là cơ hội để tăng cường kết nối, trao đổi chuyên môn giữa Bệnh viện Quân y 4 với các bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội.

Việc tổ chức hội nghị khoa học mở rộng góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn khám, chữa bệnh. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế, chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Quân y 4, đồng thời đóng góp vào việc nâng cao chất lượng y tế trong khu vực.