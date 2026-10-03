Bệnh viện Quân y 4 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bệnh viện Quân y 4. (Ảnh: TTH)

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành từ những ngày gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bệnh viện Quân y 4 đã khẳng định vai trò là trung tâm y khoa hàng đầu của Quân khu 4.

Từ cơ sở ban đầu thiếu thốn đủ bề, các thế hệ thầy thuốc áo vải năm xưa đã bám trụ mưa bom bão đạn, cơ động cấp cứu thương bệnh binh với tinh thần "Tất cả vì người bệnh".

Bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, Bệnh viện Quân y 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng Bến Thủy-sông Lam cũng như địa bàn Quân khu.

Bệnh viện còn khẳng định bản lĩnh ở những "mặt trận" mới: Tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quân y tại Quần đảo Trường Sa; tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Nam Sudan; chủ động viện trợ y tế cho nước bạn Lào và Campuchia; đồng thời là lá chắn vững chắc trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ cứu nạn...

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTH)

Đến nay, Bệnh viện Quân y 4 đã trở thành bệnh viện hạng 1, tuyến cuối của Quân khu 4, sở hữu hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đội ngũ y, bác sĩ trình độ cao, làm chủ nhiều kỹ thuật y học phức tạp, định vị thương hiệu uy tín của Bệnh viện trong hệ thống y tế khu vực miền trung và cả nước.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bệnh viện Quân y 4. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của bệnh viện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương và chúc mừng những thành tựu vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, y, bác sĩ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 4 đạt được trong 70 năm qua.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy sự an toàn và hài lòng của người bệnh làm thước đo giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và làm chủ y học hiện đại.

Cùng với đó, Bệnh viện cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực bảo đảm quân y trong mọi tình huống quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, y bác sĩ và người lao động.