Bệnh viện Quân y 354 nỗ lực điều trị nạn nhân vụ cháy tại Thụy Khuê

Với tinh thần đặt tính mạng người bệnh lên trên hết, trước hết, lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân y 354 chỉ đạo đội ngũ y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc khẩn trương thăm khám, theo dõi sát tình trạng sức khỏe, huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác TP Hà Nội đến thăm, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354.

Song song với đó, Bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác tổ chức hội chẩn, tham vấn chuyên gia, thống nhất hướng chẩn đoán và điều trị cho các nạn nhân.

Đại tá Hà Duy Dương, Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 và Đại tá Nguyễn Ngọc Du, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 354 thăm, kiểm tra sức khỏe nạn nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện.

Y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Quân y 354 theo dõi diễn biến sức khỏe của nạn nhân.

Đối với 5 nạn nhân tử vong, hiện được bảo quản tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương và gia đình chuẩn bị chu đáo công tác tang lễ, thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định.

Cùng ngày, Bệnh viện Quân y 354 đón đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể thành phố Hà Nội đến thăm, động viên và tặng quà các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354.