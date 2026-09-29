Bệnh viện Quân y 175 cử đoàn công tác luân phiên tại bệnh xá thuộc đặc khu Trường Sa

Thiếu tướng, TS, Thầy thuốc nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chủ trì buổi lễ.

Đoàn công tác luân phiên lần này gồm đội ngũ thầy thuốc trẻ thuộc các khoa của Bệnh viện Quân y 175, có trình độ chuyên môn vững vàng, được huấn luyện nghiệp vụ chuyên sâu trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia công tác bảo đảm y tế tại biển, đảo, là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành về phẩm chất, bản lĩnh, chuyên môn.

Thiếu tướng, TS, Thầy thuốc nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại chương trình.

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, Thiếu tướng, TS, Thầy thuốc nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 lưu ý, với địa bàn công tác mới, nhiều khó khăn, các thầy thuốc trẻ phải luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên khu vực biển, đảo ở đặc khu Trường Sa. Từng bác sĩ, điều dưỡng cần nêu cao trách nhiệm, nỗ lực cống hiến, luôn phát huy truyền thống của Bệnh viện, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi mặt.

Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175 tặng hoa động viên đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan luôn quan tâm nắm bắt tình hình của cán bộ, nhân viên công tác tại đặc khu Trường Sa, chăm lo kịp thời chính sách hậu phương Quân đội, tạo sự an tâm cho các thầy thuốc trẻ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng nghiệp, người thân động viên các thầy thuốc trẻ lên đường.

Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 175 luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực đặc khu Trường Sa, vùng biển, đảo phía Nam của Tổ quốc. Thông qua hệ thống Telemedicine, Bệnh viện đã chỉ đạo, hỗ trợ chẩn đoán, hội chẩn nhiều ca bệnh nặng từ xa; duy trì tổ cấp cứu đường không, sẵn sàng cơ động, kịp thời tiếp nhận, vận chuyển, điều trị các ca bệnh từ khu vực biển, đảo về đất liền.