Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ bà Đinh Thị Thúy. Ảnh: CTV

Ngôi nhà có diện tích 50m², tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Trong đó, Bệnh viện Quân y 17 hỗ trợ 100 triệu đồng với sự đồng hành của Ngân hàng PVcomBank, còn lại do gia đình đóng góp.

Bệnh viện Quân y 17 đóng trên địa bàn phường Hòa Cường - địa phương kết nghĩa với xã Trà Tân. Thời gian qua, bên cạnh hỗ trợ xây dựng nhà ở, bệnh viện phối hợp địa phương tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quân y 17 trao kinh phí hỗ trợ đợt 1 cho gia đình bà Đinh Thị Thúy tại lễ khởi công. Ảnh: CTV

Từ cuối năm 2025 đến nay, hai địa phương phối hợp tổ chức 9 đợt đưa người dân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Quân y 17 với tổng cộng 108 lượt người.

Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.