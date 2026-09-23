Bệnh viện Quân y 121 phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung khoảng 4,5kg

Ngày 23.9, Bệnh viện Quân y 121 (thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh có khối u xơ tử cung nặng khoảng 4,5kg.

Các bác sĩ bóc tách khối u thành công cho bệnh nhân, sau 2 giờ phẫu thuật

Bệnh nhân là bà L.T. M. Ph. (51 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), nhập viện do đau bụng, rong kinh; bụng to bất thường trông giống như đang mang thai.

Gia đình bà Ph. cho hay, bà được phát hiện u xơ tử cung cách đây khoảng 2 năm, nhưng do nghĩ là lành tính nên bà chưa đi điều trị.

Tuy nhiên, gần đây bà cảm thấy bụng to lên và kèm theo rong kinh, rong huyết, đau âm ỉ hạ vị. Ngoài ra, còn bị khó tiểu, khó đại tiện, táo bón… thậm chí nhiều lúc bị khó thở; vì vậy gia đình khuyên bà đến Bệnh viện Quân y 121 thăm khám để điều trị.

Sau khi thực hiện thăm khám lâm sàng và kiểm tra các nội dung cần thiết, các bác sĩ đã ghi nhận bà Ph. có khối u lớn nên chỉ định phẫu thuật, bóc tách khối u xơ tử cung ra ngoài. Tuy nhiên, ca phẫu thuật được nhận định khó khăn, bởi bà có tiền sử bệnh hen suyễn, từng phẫu thuật lấy thai 2 lần…

Ngoài ra, khối u phát triển quá lớn, lâu ngày, nên bám chặt các cơ quan bên trong. Vì vậy, quá trình bóc tách khối u ra sẽ gian nan, có nguy cơ thủng bàng quang, tổn thương niệu quản.

Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo và được bác sĩ tiếp tục chăm sóc

Sau hơn 2 giờ thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ ở Bệnh viện Quân y 121 đã bóc trọn khối u nặng khoảng 4,5kg ra ngoài an toàn, không gây tổn thương các cơ quan kế cận. Nhờ đó, bà Ph. đã qua giai đoạn nguy hiểm. Hiện, bà đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Đại tá, BSCK II Đặng Ngọc Thuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 khuyến cáo người dân khi thấy cơ thể xuất hiện bất thường như bụng to dần, đi kèm với các triệu chứng như rong kinh, đau, khó thở… thì nên nhanh chóng đến cơ sở y tế thăm khám để có giải pháp điều trị kịp thời.