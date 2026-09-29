Bệnh viện Quân y 120 cứu thành công một bệnh nhân bị rắn cắn nguy kịch

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 120 theo dõi và điều trị cho ông T. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Trước đó, ngày 27/9, ông T. cắt cỏ trong vườn thì bị một con rắn màu xanh, có kích thước bằng ngón chân cái (chưa xác định được loại rắn) cắn vào ngón áp út bàn tay trái. Khoảng 3 phút sau khi bị rắn cắn, bệnh nhân bắt đầu xây xẩm, chóng mặt. Đến phút thứ 20, ông T nôn ra máu nhiều lần. Gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Quân y 120 cấp cứu.

Tại thời điểm nhập viện, khoang miệng bệnh nhân còn ứ đọng nhiều máu và bàn tay trái sưng nề, phù từ bàn tay đến khuỷu tay và có biểu hiện chảy máu; các chỉ số đông máu bị rối loạn.

Trước diễn biến nặng của bệnh nhân, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện khẩn trương cấp cứu, theo dõi sát và điều trị tích cực. Bệnh nhân được sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn, huyết tương tươi đông lạnh, huyết thanh kháng độc tố...

Sau nhiều giờ điều trị, các chỉ số của bệnh nhân dần ổn định và tiếp tục dùng huyết thanh kháng nọc rắn. Sau đó, tình trạng phù nề tay giảm, các chỉ số tiếp tục cải thiện. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Ông T. được điều trị tích cực tại bệnh viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Đại diện Bệnh viện Quân y 120 cho biết, rắn cắn có thể diễn biến rất nhanh. Khi rắn cắn, nhất là khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như chóng mặt, chảy máu, nôn ra máu hoặc sưng nề nhanh, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.