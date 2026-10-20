Bệnh viện Phương Đông cấy thành công máy tạo nhịp 3 buồng cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

Nụ cười của bệnh nhân Wing Leung Leung bên TS. BS Tạ Tiến Phước khi sức khỏe dần hồi phục sau ca can thiệp.

Ông Wing Leung Leung, 78 tuổi (người Hồng Kông, Trung Quốc) có tiền sử suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh van tim tiến triển. Trước khi đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, người bệnh thường xuyên mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở về đêm, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Với tình trạng suy tim tiến triển nặng, việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân trở nên cấp bách. Sau đánh giá chuyên sâu, TS. BS Tạ Tiến Phước - Giám đốc Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cùng ê kíp chỉ định cấy máy tạo nhịp 3 buồng nhằm tái đồng bộ hoạt động co bóp của cơ tim.

Kỹ thuật can thiệp tim mạch đặc biệt phức tạp

Máy tạo nhịp ba buồng, hay máy tạo nhịp tái đồng bộ tim (CRT - Cardiac Resynchronization Therapy), dành cho người bệnh suy tim nặng có hai tâm thất co bóp lệch nhịp, làm suy giảm thêm hiệu quả bơm máu của tim. Máy phát xung điện kích thích đồng thời hai tâm thất, giúp tim co bóp nhịp nhàng trở lại, từ đó cải thiện khả năng bơm máu và giảm triệu chứng suy tim. Trước tình trạng suy tim tiến triển nặng, vượt ngoài khả năng kiểm soát của điều trị nội khoa, ê kíp chỉ định cấy CRT cho ông Wing Leung Leung.

Theo TS. BS Tạ Tiến Phước, cấy máy tạo nhịp ba buồng là kỹ thuật phức tạp. Máy tạo nhịp thông thường chỉ cần 1 - 2 dây điện cực đặt trong buồng tim phải. Hệ thống CRT cần thêm một dây thứ ba, được luồn qua xoang vành rồi vào các nhánh tĩnh mạch vành nằm trên bề mặt tâm thất trái. Các nhánh tĩnh mạch thường nhỏ, ngoằn ngoèo và khác nhau ở mỗi người, nên đây là bước khó nhất của toàn bộ ca can thiệp, đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

TS. BS Tạ Tiến Phước cùng ê kíp Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cấy máy tạo nhịp 3 buồng cho người bệnh.

Ca can thiệp càng đặc biệt thách thức khi tình trạng huyết áp thấp và chức năng tim suy giảm khiến người bệnh có thể diễn biến xấu bất cứ lúc nào trong quá trình can thiệp. Ê kíp phải đồng thời giải quyết hai yêu cầu: Thao tác chính xác một kỹ thuật phức tạp, và chuẩn bị sẵn phương án hồi sức, theo dõi sát huyết động để duy trì sự ổn định cho trái tim đang suy yếu.

"Với một trái tim đã suy kiệt, mỗi thao tác trong lòng mạch đều có thể khiến huyết động mất ổn định. Khó khăn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật đặt điện cực, mà ở việc vừa can thiệp chính xác, vừa giữ cho người bệnh an toàn trong suốt quá trình khi tim chưa kịp hồi phục", TS. BS Tạ Tiến Phước chia sẻ.

Bám sát phương án đã chuẩn bị, ê kíp bắt đầu ca can thiệp dưới hướng dẫn của Hệ thống chụp mạch số hoá xoá nền (DSA). Bác sĩ tạo một đường rạch nhỏ dưới xương đòn, tiếp cận tĩnh mạch và lần lượt đưa các dây điện cực vào tim. Hai dây đầu tiên được đặt vào nhĩ phải và thất phải. Với dây thứ ba, bác sĩ đưa ống thông vào xoang vành, chụp cản quang để "vẽ bản đồ" hệ tĩnh mạch vành, rồi chọn nhánh phù hợp để đưa điện cực đến vị trí tối ưu trên thành thất trái.

TS. BS Tạ Tiến Phước cho biết thêm, mỗi điện cực đều phải được đo kiểm các thông số dẫn truyền để bảo đảm kích thích hiệu quả, ổn định và không gây co giật cơ hoành. Sau cùng, các dây được kết nối với máy tạo nhịp đặt trong túi nhỏ dưới da vùng ngực, khép lại ca can thiệp với hệ thống tạo nhịp hoàn chỉnh.

Hình ảnh hệ thống máy tạo nhịp ba buồng sau khi cấy, với ba dây điện cực được cố định tại các vị trí phù hợp trong tim.

Với sự phối hợp của ê kíp, ca cấy máy diễn ra thuận lợi trong chưa đầy một giờ. Ba dây điện cực được đưa vào và cố định tại các vị trí phù hợp trong tim, đáp ứng yêu cầu về độ chính xác và an toàn.

Trái tim suy yếu dần hồi phục sau cấy máy

Một tuần sau can thiệp, sức khỏe ông Wing Leung Leung hồi phục tốt. Từ chỗ phải truyền thuốc cấp cứu suy tim, ông đã ngừng thuốc được nhiều ngày liên tiếp và có thể tự đi lại trong phòng. Tình trạng phù chân, gan to cũng thuyên giảm rõ. Theo TS. BS Tạ Tiến Phước, những chuyển biến này cho thấy trái tim đang đáp ứng tốt với điều trị, người bệnh có thể sớm trở về với sinh hoạt thường ngày. Ông Wing Leung Leung bày tỏ sự hài lòng và gửi lời cảm ơn tới ê kíp Phương Đông đã tận tâm đồng hành trong suốt quá trình điều trị.

Bệnh nhân bày tỏ lời cảm ơn tới TS. BS Tạ Tiến Phước và ê kíp Phương Đông.

Kết quả của ca can thiệp tiếp tục khẳng định năng lực của Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trong xử trí các bệnh lý tim mạch phức tạp. Song song với điều trị nội khoa, Trung tâm làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có cấy thiết bị hỗ trợ nhịp tim. Thế mạnh của Trung tâm còn nằm ở năng lực đánh giá toàn diện để chọn đúng thời điểm, đúng phương pháp cho từng người bệnh. Nhờ đó, người bệnh suy tim nặng, kể cả những trường hợp nguy cơ cao, có thêm cơ hội cải thiện chất lượng sống.