Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên: Tận tâm vì sức khỏe cộng đồng

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ người bệnh.

Từ gian khó vươn lên khẳng định vị thế chuyên khoa

Ngày 7/11/1966, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ diễn ra ác liệt, Ủy ban Hành chính tỉnh Bắc Thái ban hành Quyết định số 1287/VX-UB thành lập Viện An dưỡng Bắc Thái. Với quy mô ban đầu chỉ 20 giường bệnh, 5 cán bộ, nhân viên và 6 dãy nhà tranh, vách đất tại xã Quảng Khê, huyện Chợ Rã, nay là xã Ba Bể, đơn vị ra đời mang theo sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhân dân trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.

Trải qua những năm tháng chiến tranh, nhiều lần di chuyển địa điểm, đổi tên và kiện toàn tổ chức, bệnh viện từng bước trưởng thành. Tháng 12/1968, Viện An dưỡng được đổi tên thành Bệnh viện Điều dưỡng Bắc Thái. Năm 1979, bệnh viện phối hợp tiếp nhận, điều trị, điều dưỡng thương binh, bệnh binh và nạn nhân chiến tranh từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Những nhiệm vụ đặc biệt ấy đã góp phần hun đúc tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng nhân ái của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên y tế.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển của ngành Y tế, bệnh viện từng bước chuyển hướng hoạt động theo chuyên ngành phục hồi chức năng. Năm 1998, đơn vị được đổi tên thành Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, xếp hạng bệnh viện chuyên khoa hạng III tuyến tỉnh. Năm 2014, bệnh viện chính thức mang tên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên, khẳng định rõ hơn định hướng phát triển chuyên ngành.

Từ những kỹ thuật điều trị cơ bản như châm cứu, xoa bóp, chiếu đèn hồng ngoại, đơn vị từng bước đầu tư hệ thống máy móc vật lý trị liệu, vận động trị liệu, phát triển các phương pháp điều trị chuyên sâu. Năm 2024, bệnh viện được công nhận chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh. Đặc biệt, tháng 2/2025, việc tiếp nhận nhiệm vụ, nhân lực và trang thiết bị của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã mở rộng năng lực chuyên môn, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ điều trị, chỉnh hình và hỗ trợ người khuyết tật toàn diện hơn.

Nhiều bệnh nhân hồi phục tích cực sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên

BS Lê Xuân Thủy, nguyên Giám đốc bệnh viện giai đoạn 2012-2017 chia sẻ: “Điều quý giá nhất của các thế hệ cán bộ lúc bấy giờ là tinh thần đoàn kết, lòng yêu nghề và quyết tâm không để người bệnh bị bỏ lại phía sau. Chính từ những gian khó ấy đã hun đúc nên bản lĩnh và truyền thống nhân văn sâu sắc của bệnh viện”.

Lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng điều trị

Các y, bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên luôn tận tụy chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Trên nền tảng truyền thống đã được xây dựng, giai đoạn 2016-2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Từ đổi mới cơ chế quản lý, phát triển nguồn nhân lực đến đầu tư trang thiết bị, mở rộng kỹ thuật chuyên môn, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.

Năm 2021, bệnh viện chính thức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nhóm 2, tự bảo đảm 100% chi thường xuyên. Cơ chế này vừa tạo động lực đổi mới quản trị, vừa đặt ra yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực, cải tiến quy trình chuyên môn và chất lượng phục vụ. Nguồn lực tích lũy được từng bước tái đầu tư cho trang thiết bị, đào tạo nhân lực, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Đến tháng 11/2026, bệnh viện có 140 cán bộ, viên chức, trong đó 43 bác sĩ và 23 kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng. Tổng số lượt khám bệnh tăng từ 1.890 lượt năm 2020 lên ước đạt 5.650 lượt năm 2026. Năm 2025, công suất sử dụng giường bệnh đạt 176,9%. Người bệnh không chỉ đến từ Thái Nguyên mà còn từ khoảng 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những con số ấy phản ánh nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng lớn, đồng thời khẳng định uy tín và niềm tin của người bệnh đối với bệnh viện. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, các khoa, phòng chuyên môn được phát triển theo hướng phối hợp đa chuyên ngành; y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền, vật lý trị liệu, vận động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và tâm lý trị liệu được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Đằng sau những thành tựu chuyên môn là hàng nghìn câu chuyện hồi sinh đầy nghị lực. Bà Đỗ Thị Oanh, phường Linh Sơn, từng rất lo lắng khi cháu nội hơn 5 tuổi mắc hội chứng tự kỷ tăng động, chậm nói, ít giao tiếp bằng mắt. Sau hơn một năm điều trị, can thiệp tại bệnh viện, cháu đã biết gọi người thân, làm theo hướng dẫn và chủ động tương tác với mọi người. Với gia đình, đó là những thay đổi quý giá, mở ra niềm hy vọng về tương lai của trẻ.

Cũng như vậy, bà Vũ Thị Thinh, phường Tích Lương, sau tai biến nhồi máu não bị liệt nửa người, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào người thân trong sinh hoạt. Qua ba đợt điều trị, bà đã phục hồi khoảng 60% sức khỏe, có thể đứng lên và đi lại bằng nạng. Mỗi bước đi hôm nay là kết quả của sự kiên trì tập luyện, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và niềm tin được vun đắp qua từng ngày.

Không chỉ điều trị tại bệnh viện, chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được triển khai từ năm 1998, thông qua hoạt động chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn, đưa dịch vụ phục hồi chức năng đến gần hơn với người dân. Qua đó, nhiều người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị ngay tại địa phương, giảm bớt khó khăn cho gia đình và xã hội.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. Ngày 21/5/2025, bệnh án điện tử được chính thức áp dụng. Năm 2025, số lượng đề tài, sáng kiến được áp dụng đạt 11 đề tài, tăng so với 5 đề tài năm 2020. Các phong trào thi đua, hoạt động nhân ái, hỗ trợ người bệnh khó khăn góp phần xây dựng môi trường y tế thân thiện, giàu tính nhân văn.

Đổi mới, vươn tầm, viết tiếp hành trình nhân ái

Tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên.

Sáu mươi năm xây dựng và phát triển là hành trình của nhiều thế hệ nối tiếp nhau, cùng chung khát vọng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những đóng góp bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2023 và đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để bệnh viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, xứng đáng với niềm tin của người dân. Trong bối cảnh nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng tăng, nhiều bệnh nhân cần điều trị kéo dài, công suất sử dụng giường bệnh vượt xa quy mô thiết kế, việc đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực và trang thiết bị chuyên sâu trở thành yêu cầu cấp thiết.

Tháng 9/2026, bệnh viện tiếp nhận thêm gần 3.600m² đất và hơn 4.700m² sàn xây dựng từ trụ sở Sở Y tế chuyển đi, nâng tổng diện tích sử dụng lên hơn 11.300m². Đây là điều kiện quan trọng để mở rộng không gian hoạt động, sắp xếp các khoa, phòng và phát triển những lĩnh vực chuyên sâu.

Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, bệnh viện dự kiến triển khai dự án xây mới nhà hợp khối làm việc và khám, chữa bệnh quy mô 7 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 15.000m²; đầu tư hệ thống oxy cao áp, máy CT-Scanner, robot tập phục hồi chức năng và nhiều thiết bị chuyên sâu khác. Mục tiêu đến năm 2030, quy mô bệnh viện đạt trên 300 giường bệnh kế hoạch, đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, từng bước phát triển thành trung tâm phục hồi chức năng chất lượng cao của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

PGS.TS Lưu Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Bước vào giai đoạn 2026-2031, ngành Y tế đặt kỳ vọng rất lớn vào một bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Bệnh viện không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng tốt nhu cầu điều trị cho nhân dân trong tỉnh, mà phải vươn lên trở thành một trung tâm phục hồi chức năng uy tín, chất lượng cao của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Để làm được điều đó, tập thể Ban Giám đốc và đội ngũ y bác sĩ cần tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm đoàn kết, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu và chuyển đổi số toàn diện. Sở Y tế luôn tin tưởng và đồng hành để Bệnh viện hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giúp người bệnh phục hồi tối đa chức năng, nâng cao chất lượng cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng”.

TS, BSCC Nguyễn Viết Dũng – Bí thư đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Bước vào giai đoạn 2026 – 2030, trên nền tảng cơ sở vật chất được đầu tư mở rộng và truyền thống 60 năm đoàn kết, Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện đặt mục tiêu xây dựng đơn vị trở thành một Bệnh viện Phục hồi chức năng chuyên sâu, hiện đại, chất lượng cao của tỉnh Thái Nguyên và khu vực. Chúng tôi sẽ tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức các khoa, phòng theo hướng chuyên môn hóa sâu; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản trị bệnh viện và khám chữa bệnh thông minh; đồng thời tiếp tục chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để mỗi cán bộ y tế phát huy tối đa năng lực. Tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên quyết tâm giữ vững chữ 'Tâm' trong y đức, nâng tầm chữ 'Tài' trong chuyên môn; không ngừng đổi mới, cống hiến để luôn xứng đáng với sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và trở thành điểm tựa sức khỏe vững chắc, tin cậy trong lòng mỗi người bệnh và nhân dân.

Những phần thưởng cao quý:- Năm 2021: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.- Năm 2023: Cờ thi đua của UBND tỉnh.- Năm 2026: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Sáu mươi năm trước, từ những dãy nhà tranh, vách đất giữa thời chiến, một cơ sở an dưỡng nhỏ bé đã ra đời với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe con người. Sáu mươi năm sau, nơi ấy đã trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng II, với đội ngũ nhân lực ngày càng lớn mạnh, hệ thống kỹ thuật ngày càng chuyên sâu và định hướng phát triển rõ ràng cho tương lai.

Năm tháng có thể làm thay đổi những công trình, trang thiết bị và tên gọi, nhưng tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tận tâm của người thầy thuốc vẫn luôn được gìn giữ qua các thế hệ. Với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên, mỗi cử động được tìm lại, mỗi bước chân được phục hồi không chỉ là thành quả chuyên môn, mà còn là một cuộc đời được tiếp thêm cơ hội, một gia đình được sẻ chia và một niềm tin được lan tỏa. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất mà bệnh viện đã và đang vun đắp suốt 60 năm qua, trên hành trình hồi sinh những hy vọng và viết tiếp sứ mệnh nhân ái vì sức khỏe nhân dân.