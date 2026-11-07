Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, từ Viện An dưỡng Bắc Thái với quy mô 20 giường bệnh, 5 cán bộ, nhân viên ban đầu, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã từng bước trưởng thành, trở thành cơ sở y tế chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Hiện nay, Bệnh viện có 140 cán bộ, viên chức, trong đó 43 bác sĩ và hơn 50 kỹ thuật viên chuyên ngành phục hồi chức năng; từng bước đầu tư trang thiết bị, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Năm 2025, công suất sử dụng giường bệnh đạt 176,9%. Người bệnh đến điều trị không chỉ từ Thái Nguyên mà còn từ khoảng 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích Bệnh viện đạt được trong 60 năm qua; đồng thời đề nghị tập thể đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phong cách phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Dịp này, 2 cá nhân thuộc Bệnh viện được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.