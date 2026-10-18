Bệnh viện Phục hồi chức năng ra mắt Khu chăm sóc sức khỏe nhân viên y tế

Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng ra mắt Khu chăm sóc sức khỏe nhân viên y tế. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Hội thao thu hút 52 vận động viên là cán bộ, nhân viên bệnh viện tham gia. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ, nhân viên giao lưu, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các khoa, phòng.

Dịp này, bệnh viện ra mắt Khu chăm sóc sức khỏe nhân viên y tế, nhằm tạo không gian nghỉ ngơi, thư giãn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên sau những giờ làm việc. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển bệnh viện.