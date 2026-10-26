Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển

Lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng tri ân các phòng, khoa có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển bệnh viện. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Phát biểu tại tọa đàm, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh dấu mốc 50 năm (1976 - 2026) là dịp ghi nhận những cống hiến của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động trong công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người dân.

Tiền thân là Viện Điều dưỡng Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập năm 1976, đơn vị đã từng bước đổi mới tổ chức, mở rộng quy mô và phát triển chuyên môn.

Sau lần đổi tên năm 2001, đến năm 2014, bệnh viện chính thức mang tên Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 3753/QĐ-UBND.

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Năm 2019, bệnh viện chuyển đến cơ sở mới tại số 79 Đinh Gia Trinh (phường Hòa Xuân), tạo điều kiện nâng cao năng lực khám, chữa bệnh.

Nhiều cột mốc đáng chú ý trong giai đoạn gần đây có thể kể đến như:Năm 2022, bệnh viện được UBND thành phố xếp hạng II theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 26/5/2022.

Giai đoạn từ năm 2023 đến 2026, bệnh viện ổn định tổ chức, phát triển các đơn vị chuyên sâu, mở rộng danh mục kỹ thuật và nâng cao năng lực tự chủ tài chính.Tháng 9/2025, bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người bệnh.

Hiện nay, đơn vị luôn chú trọng đầu tư trang thiết bị, nâng cao trình độ đội ngũ y, bác sĩ. Bệnh viện đã và đang triển khai hiệu quả các kỹ thuật chuyên sâu trong phục hồi chức năng sau đột quỵ, chấn thương, tổn thương tủy sống; đặc biệt là phục hồi chức năng nhi và can thiệp sớm cho trẻ có rối loạn phát triển.

Văn nghệ chào mừng tại tọa đàm kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển bệnh viện. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Với nền tảng 50 năm xây dựng, thời gian tới, Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, chú trọng đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ.

Mục tiêu trọng tâm là đáp ứng tốt nhu cầu của người dân thành phố và vươn tầm trở thành cơ sở phục hồi chức năng cấp vùng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.