Các gian hàng giới thiệu nhiều món ăn dân dã, mang đậm hương vị ẩm thực truyền thống xứ Quảng. Ảnh: ĐVCC

Nổi bật tại ngày hội là không gian ẩm thực xứ Quảng với những món ăn dân dã, quen thuộc như mỳ Quảng, bánh xèo, bánh đập, chè bắp Hội An. Các gian hàng được trang trí bằng tre theo phong cách làng quê, tạo không gian gần gũi, đậm nét văn hóa địa phương.

Bên cạnh giới thiệu ẩm thực, ngày hội còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian và phần trải nghiệm như nhảy sạp, bịt mắt bắt dê, ném vòng cổ chai, vẽ tranh và giao lưu cờ tướng.

Cán bộ, nhân viên bệnh viện hào hứng tham gia hoạt động nhảy sạp tại ngày hội. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Hồn quê - Bài chòi” với các làn điệu dân ca, hò khoan xứ Quảng và giao lưu bài chòi cùng nghệ nhân. Đặc biệt, những tiết mục giao lưu của các em nhỏ khuyết tật mang đến nhiều cảm xúc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và sự hòa nhập.

Dịp này, bệnh viện tổ chức trao quà cho các bệnh nhi tại đơn vị, động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, có thêm động lực trong quá trình điều trị.

Lãnh đạo Bệnh viện trao quà, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại đơn vị. Ảnh: V. D