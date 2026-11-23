Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
Chiều 23/11, Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động tham gia.
Nổi bật tại ngày hội là không gian ẩm thực xứ Quảng với những món ăn dân dã, quen thuộc như mỳ Quảng, bánh xèo, bánh đập, chè bắp Hội An. Các gian hàng được trang trí bằng tre theo phong cách làng quê, tạo không gian gần gũi, đậm nét văn hóa địa phương.
Bên cạnh giới thiệu ẩm thực, ngày hội còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian và phần trải nghiệm như nhảy sạp, bịt mắt bắt dê, ném vòng cổ chai, vẽ tranh và giao lưu cờ tướng.
Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Hồn quê - Bài chòi” với các làn điệu dân ca, hò khoan xứ Quảng và giao lưu bài chòi cùng nghệ nhân. Đặc biệt, những tiết mục giao lưu của các em nhỏ khuyết tật mang đến nhiều cảm xúc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và sự hòa nhập.
Dịp này, bệnh viện tổ chức trao quà cho các bệnh nhi tại đơn vị, động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, có thêm động lực trong quá trình điều trị.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/benh-vien-phuc-hoi-chuc-nang-da-nang-huong-ung-ngay-van-hoa-viet-nam-2026-3359363.html