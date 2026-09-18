Bệnh viện Phụ Sản Trung ương kiện toàn đội ngũ lãnh đạo – tạo động lực mới cho sự phát triển

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. (Ảnh: NGUYỄN QUÂN)

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bệnh viện trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cụ thể:

Bổ nhiệm lại ông Phạm Anh Tuấn – Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ chính (hạng II) giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức.

Bổ nhiệm ông Lê Văn Duyệt – Tiến sĩ, Kỹ thuật y hạng II giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Vi sinh.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ hạng III giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

Đại diện các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hồng Phượng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện đã tin tưởng giao phó trọng trách. Đồng thời, đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự và cũng là trọng trách to lớn, cam kết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm trong công việc, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như công tác quản trị vì sự phát triển bền vững của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện ghi nhận quá trình công tác, những nỗ lực và đóng góp của các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và kinh nghiệm trong công tác quản lý; cùng tập thể đơn vị xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo, quản lý không chỉ đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong công tác cán bộ mà còn thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Lãnh đạo Bệnh viện đối với năng lực, quá trình cống hiến và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Đây cũng là động lực để các đồng chí tiếp tục nỗ lực, cống hiến, cùng tập thể Bệnh viện Phụ sản Trung ương hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.