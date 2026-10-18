Bệnh viện Phụ sản Trung ương có thêm địa chỉ, người bệnh cần biết trước khi đi khám

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham quan cơ sở vật chất Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 ngày 17.10.2026. Ảnh: Chinhphu.vn

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 đã tiếp nhận người bệnh từ ngày 4.8, trước lễ khai trương ngày 17.10. Cơ sở có 17 khoa, 11 bộ phận và 2.731 danh mục kỹ thuật được phê duyệt. Như vậy, đây là địa chỉ đã vận hành, không phải đến ngày diễn ra buổi lễ mới bắt đầu khám chữa bệnh.

Thông tin được công bố tại sự kiện cho biết cơ sở đang tiếp nhận khoảng 300 lượt khám mỗi ngày, khoảng 20 ca sinh và 5-10 ca phẫu thuật phụ khoa mỗi ngày.

Điều người bệnh cần là sự thống nhất giữa hai cơ sở

Trong định hướng vận hành, bệnh viện xác định hai cơ sở dùng chung đội ngũ và chuẩn mực chuyên môn. Các chuyên gia, bác sĩ được bố trí luân phiên, phối hợp giữa hai nơi; hệ thống điều hành số kết nối quản trị, nhân lực và cung ứng vật tư.

Với người bệnh, sự thống nhất ấy cần thể hiện qua hành trình thực tế. Người đang theo dõi thai kỳ cần biết lần tái khám tiếp theo ở đâu; người có chỉ định thủ thuật cần được hướng dẫn đúng nơi thực hiện; gia đình đi từ tỉnh khác cần biết lịch trước khi đặt xe và sắp xếp người đi cùng.

Có thêm cơ sở giúp mở rộng lựa chọn, nhưng lựa chọn chỉ thuận tiện khi thông tin đủ rõ. Một chuyến đi nhầm địa chỉ có thể kéo theo cả ngày nghỉ làm, chi phí di chuyển và sự mệt mỏi của người đang mang thai. Vì thế, trước buổi khám theo lịch, gia đình nên xác nhận tên cơ sở, chuyên khoa, thời gian tiếp nhận và hồ sơ cần mang theo qua kênh chính thức của bệnh viện.

Nếu đang được một bác sĩ theo dõi, người bệnh cần hỏi rõ lịch làm việc của bác sĩ tại từng cơ sở. Việc đội ngũ luân phiên không đồng nghĩa với việc bất kỳ bác sĩ nào cũng có mặt ở cả hai địa điểm vào mọi ngày.

Quy mô và danh mục kỹ thuật chưa thay thế được hướng dẫn cụ thể

Tại lễ khai trương, yêu cầu được đặt ra là phát triển chuyên môn sâu, trong đó có y học bào thai, hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán trước sinh, chăm sóc sơ sinh và điều trị thai kỳ nguy cơ cao. Phát triển kỹ thuật phải gắn với an toàn, hiệu quả điều trị và khả năng tiếp cận của người bệnh.

Đối với gia đình có nhu cầu điều trị, danh mục kỹ thuật được phê duyệt là thông tin về năng lực chuyên môn. Để quyết định một buổi khám hay một đợt điều trị, người bệnh vẫn cần xác nhận dịch vụ phù hợp đang được bố trí tại đâu, cần chuẩn bị gì và có phải đặt lịch trước hay không. Phần giải thích ấy giúp người bệnh chuyển từ thông tin chung về bệnh viện sang kế hoạch phù hợp với mình.

Chi phí cũng cần được hỏi theo từng lựa chọn: khám thông thường hay theo yêu cầu, dịch vụ nào dự kiến thực hiện, khoản nào thuộc phạm vi bảo hiểm y tế và khoản nào người bệnh tự trả. Không nên lấy quy mô đầu tư hoặc tên gọi “hiện đại” để suy ra dịch vụ đương nhiên đắt hơn, cũng không nên mặc nhiên cho rằng mọi khoản đều được bảo hiểm thanh toán.

Bệnh viện mới cần giảm cả sự lúng túng của người đi khám

Cùng với yêu cầu về chuyên môn, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại lễ khai trương nhấn mạnh y đức, văn hóa ứng xử, chất lượng phục vụ và việc hoàn thiện kết nối giao thông, dịch vụ thiết yếu để người dân tiếp cận bệnh viện thuận lợi.

Những yêu cầu ấy gần với trải nghiệm người bệnh hơn vẻ khang trang của một tòa nhà. Một lời hướng dẫn dễ hiểu, bảng chỉ dẫn rõ ràng, thông tin chi phí được giải thích từ đầu hay sự phối hợp thông suốt giữa các bộ phận đều có thể làm vơi bớt căng thẳng của một gia đình.

Với sản phụ khoa, mỗi cuộc hẹn còn gắn với những mong đợi rất riêng: chờ một kết quả, theo dõi một thai kỳ, đón một đứa trẻ. Cơ sở mới có giá trị khi mở rộng được cơ hội chăm sóc và làm hành trình ấy bớt nhọc nhằn. Số giường cho biết quy mô; cách người bệnh được tiếp nhận, điều trị và hướng dẫn mới cho thấy chất lượng của phần mở rộng ấy.