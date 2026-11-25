Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và trang bị kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố cháy, nổ. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế, đồng thời duy trì môi trường khám, chữa bệnh an toàn tại bệnh viện.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, nhân viên y tế được phổ biến các kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH, hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ và thực hành các kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp. Đặc biệt chú trọng, nhất là việc sử dụng hệ thống điện, nguồn oxy y tế và các thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh.

Các y, bác sĩ, cán bộ nhân viên tham gia buổi tập huấn

Bên cạnh phần lý thuyết, đội ngũ nhân viên y tế còn trực tiếp thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, phối hợp triển khai biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố và thực hiện quy trình báo động, tổ chức lực lượng xử lý tình huống theo phương án đã xây dựng.

Phần nội dung thực hành sơ tán, cứu nạn, cứu hộ được quan tâm triển khai sát với đặc thù hoạt động của bệnh viện. Các phương án di chuyển người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế đến khu vực an toàn được hướng dẫn cụ thể, trong đó ưu tiên bảo vệ, sơ tán trẻ sơ sinh, bệnh nhân nặng và những trường hợp hạn chế khả năng vận động, cần được hỗ trợ đặc biệt.

Thông qua chương trình, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao khả năng xử lý tình huống và phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra sự cố. Qua đó, buổi tập huấn đã góp phần chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, hướng đến xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Cán bộ Công an hướng dẫn cán bộ, nhân viên bệnh viện sử dụng bình chữa cháy

Quang cảnh buổi tập huấn

Các cán bộ tham gia hướng dẫn buổi tập huấn