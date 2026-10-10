Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện

Lễ ký kết về đăng ký khai sinh tại bệnh viện. (Ảnh: BVCC)

Ngày 10/10, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phối hợp các cơ quan chức năng chính thức triển khai mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tham dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc; Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương; Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương và Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng.

Hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký kết biên bản phối hợp triển khai mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hướng tới kết nối dịch vụ chăm sóc sức khỏe với dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân ngay từ khi trẻ chào đời.

Theo đó, từ ngày 10/10/2026, Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Các gia đình có trẻ sinh tại bệnh viện có thể được hướng dẫn kê khai thông tin, thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh trực tuyến và hoàn thiện hồ sơ theo quy định ngay trong thời gian lưu viện.

Tại quầy hỗ trợ, cán bộ hành chính công trực tiếp hướng dẫn cha mẹ thực hiện các thao tác, kiểm tra thông tin và giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký. Việc hỗ trợ tại chỗ giúp hạn chế sai sót trong hồ sơ, giảm thời gian thực hiện thủ tục và hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Trong giai đoạn thí điểm, mô hình áp dụng đối với trẻ em là công dân Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, đồng thời có giấy chứng sinh và các thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định.

Thông qua ứng dụng công nghệ số và kết nối dữ liệu, mô hình hướng tới đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các gia đình thực hiện việc đăng ký khai sinh thuận tiện hơn.

Đặc biệt, đối với các sản phụ vừa sinh con, việc được hỗ trợ thủ tục hành chính ngay tại bệnh viện giúp giảm bớt áp lực đi lại, dành thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe và chăm sóc trẻ sơ sinh.

Hai gia đình được trao giấy khai sinh đã đăng ký trước đó ngay tại sự kiện.

Việc đưa quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh vào hoạt động cũng là bước cụ thể hóa định hướng cung cấp dịch vụ công theo vòng đời, gắn các thủ tục hành chính với những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của người dân.

Mô hình được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ sở y tế và cơ quan hành chính công, đồng thời tạo thêm tiện ích thiết thực cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hộ tịch.

Qua đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh mà còn tham gia thúc đẩy cải cách hành chính, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và gia đình.