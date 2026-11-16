Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khai trương Trung tâm Đào tạo Mô phỏng với sự hỗ trợ của Thụy Điển

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khai trương Trung tâm Đào tạo Mô phỏng. (Ảnh: BVCC)

Ngày 16/11, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khai trương Trung tâm Đào tạo Mô phỏng và làm việc với đoàn Đại sứ quán Thụy Điển cùng các chuyên gia, đại diện tổ chức, trường đại học, bệnh viện và doanh nghiệp y tế Thụy Điển. Ngài Johan Ndisi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam và Tiến sĩ Karin Tegmark Wisell - Đại sứ Y tế Toàn cầu của Thụy Điển tham dự chương trình làm việc tại bệnh viện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, với gần 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện là một trong những cơ sở y tế chuyên sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa tại Việt Nam. Bệnh viện luôn chú trọng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, điều trị sản khoa và chăm sóc sức khỏe sơ sinh; đồng thời chủ động tiếp thu tiến bộ y học, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, hợp tác giữa hai nước không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát biểu.

Đối với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hợp tác với Viện Karolinska và các đối tác y tế Thụy Điển là một trong những định hướng quan trọng nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa học và phát triển năng lực chuyên ngành.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là chương trình nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ICT đang được triển khai giữa hai bên, với hơn 100 bệnh nhân tham gia. Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đây là dấu mốc tích cực, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, cam kết và nỗ lực của đội ngũ chuyên gia hai đơn vị.

Trên nền tảng này, bệnh viện mong muốn tiếp tục mở rộng các nghiên cứu đa trung tâm, thúc đẩy hợp tác học thuật, tạo thêm cơ hội để bác sĩ và nhà nghiên cứu tham gia các chương trình nghiên cứu chuyên sâu. Việc tổ chức các hội nghị khoa học, trao đổi định hướng hợp tác và phát triển chuyên môn cũng được kỳ vọng góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Một dấu mốc cụ thể trong quá trình hợp tác giữa Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với các đối tác Thụy Điển là việc khai trương Trung tâm Đào tạo Mô phỏng trong ngày 16/11.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Thu Phương, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, xây dựng một trung tâm đào tạo mô phỏng hiện đại, hướng tới chuẩn quốc tế là mong muốn mà Bệnh viện đã ấp ủ từ nhiều năm. Trong suốt 8 năm qua, các chuyên gia Thụy Điển nhiều lần đến chia sẻ kinh nghiệm; cán bộ của Bệnh viện cũng được sang Thụy Điển học tập. Đặc biệt, các chuyên gia đã trực tiếp hỗ trợ thiết lập Trung tâm và tổ chức khóa đào tạo mô phỏng CEPS đầu tiên.

Đoàn tham quan Trung tâm Đào tạo Mô phỏng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

CEPS (Concept for Patient Simulation) là chương trình đào tạo dựa trên mô phỏng các tình huống lâm sàng thực tế, giúp nhân viên y tế thực hành xử trí cấp cứu trong môi trường an toàn, có kiểm soát. Điểm khác biệt của phương pháp này không chỉ nằm ở đào tạo kỹ thuật hồi sức mà còn chú trọng giao tiếp, phối hợp nhóm, ra quyết định và cùng rút kinh nghiệm sau mỗi tình huống. Trong hồi sức sơ sinh, những kỹ năng này có ý nghĩa sống còn.

Trước đó, từ ngày 2 đến 5/11, bệnh viện đã tổ chức khóa đào tạo giảng viên mô phỏng hồi sức sơ sinh CEPS với sự hướng dẫn của các chuyên gia Thụy Điển. Khóa học có 10 học viên được tuyển chọn từ các chuyên ngành sản khoa, sơ sinh, hộ sinh và điều dưỡng sơ sinh, định hướng trở thành đội ngũ giảng viên nòng cốt triển khai chương trình tại bệnh viện.

Trong quá trình đào tạo, học viên được trực tiếp thiết kế, tổ chức và triển khai các tình huống mô phỏng; thực hành xử trí cấp cứu, phối hợp đa chuyên khoa và phân tích lại tình huống sau mỗi buổi học. Hoạt động phân tích sau mô phỏng (Debriefing), trong đó giảng viên và học viên cùng xem lại video, thảo luận và rút kinh nghiệm, là một nội dung quan trọng của chương trình.

Đại diện Khoa Sơ sinh kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành địa chỉ đào tạo mô phỏng chất lượng cao, từng bước nhân rộng mô hình tới các cơ sở y tế trong cả nước, góp phần nâng cao chất lượng và an toàn chăm sóc trẻ sơ sinh.

Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho biết, năm 2026 đánh dấu 50 năm hợp tác y tế giữa Thụy Điển và Việt Nam. Từ các chương trình hỗ trợ phát triển ban đầu, quan hệ hợp tác đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, giáo dục, thương mại và đầu tư. Hiện nay, 2 nước còn là đối tác chiến lược trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại sứ đánh giá cao sự hợp tác giữa các đơn vị, đồng thời cho rằng sự tham gia của các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp sẽ mở ra thêm cơ hội kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, Đại sứ nhấn mạnh, các bản ghi nhớ và văn bản hợp tác chỉ là bước khởi đầu. Chính đội ngũ cán bộ, chuyên gia của các đơn vị mới là những người chuyển hóa những cam kết trên giấy thành hoạt động hợp tác thiết thực trong công việc hằng ngày.

Thông qua chuyến thăm và làm việc, hai bên kỳ vọng tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, mở rộng các hoạt động nghiên cứu, trao đổi học thuật và phát triển chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.