Bệnh viện Phổi Trung ương triển khai chuyển giao kỹ thuật Ngoại lồng ngực

C

huyển giao kỹ thuật

, phẫu thuật thành công

ngay tại phòng mổ

Bệnh viện Phổi Trung ương vừa triển khai chuyển giao kỹ thuật Ngoại lồng ngực cho Bệnh viện Phổi Nghệ An. Đoàn công tác do Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao quốc gia, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng trực tiếp dẫn đoàn.

Sự kiện diễn ra theo Quyết định số 2269/QĐ-BYT ngày 23/7/2026 của Bộ Y tế về thực hiện chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, Đề án 1816 và Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030.

Các chuyên gia tuyến Trung ương trực tiếp phối hợp cùng ê-kíp địa phương thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi. Ảnh: Bệnh viện Phổi Trung ương

Theo đó, Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu theo hình thức "cầm tay chỉ việc" ngay tại phòng mổ. Ngoại lồng ngực là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa như phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu.

Bên cạnh việc hướng dẫn về lý thuyết, các chuyên gia hàng đầu từ tuyến Trung ương đã trực tiếp phối hợp cùng ê-kíp địa phương thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi kéo dài 2 giờ. Với bệnh nhân nam N.Đ.Ch (57 tuổi), nhập viện trong tình trạng tràn khí màng phổi trái do vỡ bóng kén khí, ca mổ nội soi cắt khâu kén khí đã thành công tốt đẹp, bệnh nhân sau đó được chuyển qua phòng hậu phẫu để tiếp tục theo dõi.

H

oàn thiện năng lực điều trị chuyên sâu tuyến tỉnh

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao quốc gia Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng cho rằng, chuyển giao kỹ thuật là cơ hội để đội ngũ chuyên môn tiếp tục nâng cao trình độ, cập nhật kỹ thuật mới và tăng cường mối liên kết chuyên môn giữa hai bệnh viện.

Hoạt động này cũng góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030, tăng cường năng lực khám, chữa bệnh của tuyến dưới và từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại địa phương.

Việc chuyển giao kỹ thuật Ngoại lồng ngực cho Bệnh viện Phổi Nghệ An là bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện năng lực điều trị chuyên sâu của Bệnh viện Phổi Nghệ An. Trước đó, bệnh viện đã công bố thành lập Khoa Ngoại lồng ngực và Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, từng bước hoàn thiện năng lực điều trị các bệnh lý hô hấp và lồng ngực theo hướng chuyên sâu.

Ngoại lồng ngực là lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp đồng bộ của nhiều chuyên khoa, cùng hệ thống trang thiết bị, gây mê hồi sức và chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật. Việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hải, phát triển Ngoại lồng ngực là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện năng lực chuyên môn của bệnh viện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh các bệnh lý về phổi và lồng ngực của người dân. Việc hình thành năng lực ngoại lồng ngực cũng đặt ra yêu cầu bệnh viện phải tiếp tục đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời duy trì đào tạo, thực hành và hoàn thiện các quy trình chuyên môn để từng bước làm chủ kỹ thuật một cách an toàn, hiệu quả.

Song song với đó, việc nâng cao năng lực điều trị tại tuyến tỉnh tạo thêm cơ hội để người bệnh được điều trị ngay tại địa phương đối với những trường hợp có thể thực hiện tại đây. Khi làm chủ các kỹ thuật Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Phổi Nghệ An có thêm điều kiện tiếp nhận, điều trị người bệnh tại chỗ, hạn chế chuyển tuyến đối với những trường hợp phù hợp. Điều này giúp người bệnh và gia đình giảm thời gian, chi phí đi lại, thuận lợi hơn trong quá trình điều trị và theo dõi.