Bệnh viện Phổi Nghệ An làm chủ thêm 3 kỹ thuật phục vụ chẩn đoán u phổi

Sáng 17/10, Bệnh viện Phổi Nghệ An tổ chức Lễ Ký kết hợp đồng chuyển giao kỹ thuật giải phẫu bệnh với Bệnh viện Phổi Trung ương nhằm tăng cường hợp tác chuyên môn, củng cố năng lực thực hiện các kỹ thuật.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Bệnh viện Phổi Trung ương có ThS.BS Đỗ Xuân Cảnh – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng Đoàn Công tác; PGS.TS Lê Trung Thọ – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Giải phẫu bệnh – Tế bào học Việt Nam, Phụ trách Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội;

Ba nhóm kỹ thuật được chuyển giao trong lễ ký kết (ảnh N. Toàn)

ThS.BSCKII Phạm Thị Thanh Đua – Phó Giám đốc Trung tâm Ghép phổi; Cùng các bác sĩ, chuyên gia thuộc Trung tâm Ghép phổi, Khoa Gây mê Hồi sức và Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

Về phía Bệnh viện Phổi Nghệ An có: BSCKII Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; cùng các bác sĩ trong Ban Giám đốc; Trưởng, phụ trách các khoa, phòng và cán bộ Khoa Ngoại lồng ngực và Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.

Đoàn công tác chuyển giao những kỹ thuật chuyên sâu trong giải phẫu bệnh (ảnh N. Toàn)

Trong bối cảnh các bệnh lý u phổi, đặc biệt là ung thư phổi, đặt ra nhiều yêu cầu trong chẩn đoán và điều trị, giải phẫu bệnh giữ vai trò quan trọng trong xác định bản chất khối u, phân biệt tổn thương lành tính và ác tính, làm cơ sở định hướng điều trị.

Đối với các trường hợp can thiệp ngoại khoa, kết quả giải phẫu bệnh giúp đánh giá tổn thương, hỗ trợ lựa chọn phương án phẫu thuật phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Tại buổi Lễ, Bệnh viện Phổi Nghệ An đã ký kết với Bệnh viện Phổi Trung ương về hỗ trợ đào tạo, củng cố kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Bệnh viện với 3 nhóm kỹ thuật:

Cán bộ Bệnh viện Phổi Nghệ An được củng cố kiến thức, kỹ năng thực hành, từng bước hoàn thiện năng lực chẩn đoán và hỗ trợ điều trị các bệnh lý phổi, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại lồng ngực (ảnh N Toàn)

Sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh: Củng cố kỹ thuật cắt lạnh, hướng dẫn đọc và nhận định tiêu bản;

Xét nghiệm về nấm: Đào tạo, củng cố kỹ thuật nhuộm Grocott, PAS và hướng dẫn đọc, nhận định tiêu bản;

Xét nghiệm hóa mô miễn dịch: Củng cố kỹ thuật nhuộm, hướng dẫn đọc và nhận định tiêu bản.

Mỗi kỹ thuật được chuyển giao hôm nay không chỉ bổ sung thêm một năng lực chuyên môn cho Bệnh viện Phổi Nghệ An, mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa bệnh viện tuyến tỉnh với các trung tâm chuyên sâu; từ đó mở ra một chặng đường mới, nơi người bệnh có thể tiếp cận ngày càng nhiều kỹ thuật chẩn đoán, điều trị ngay tại quê hương.