Bệnh viện Phổi Kiên Giang tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh An Giang) phối hợp Bệnh viện Phổi Kiên Giang tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, nhân viên, người lao động bệnh viện.
Học viên được hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ, xử lý tình huống, tổ chức thoát nạn, di chuyển người bệnh đến nơi an toàn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.
Sau phần lý thuyết, các học viên thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, dập tắt đám cháy giả định.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/benh-vien-phoi-kien-giang-tap-huan-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-a502646.html