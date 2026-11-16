Bệnh viện Phổi Kiên Giang tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Vụ nổ tại đại lý gas tại TP HCM khiến nhiều người thương vong, nhiều căn nhà đổ sập, hư hỏng nghiêm trọng. Từ sự cố đau lòng này, việc sử dụng, bảo quản bình gas đúng cách và nhận biết sớm dấu hiệu rò rỉ khí gas là vấn đề mỗi gia đình cần đặc biệt lưu ý.