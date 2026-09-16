Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ra mắt Phòng khám Y học gia đình

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Phòng khám Y học gia đình.

Phòng khám Y học gia đình có các hoạt động chính gồm: Khám bệnh, tư vấn và quản lý sức khỏe; theo dõi, chăm sóc người bệnh tại nhà theo phạm vi chuyên môn; tư vấn phòng bệnh, dinh dưỡng, luyện tập và chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi, người bệnh mạn tính và người gặp khó khăn trong đi lại.

Bên cạnh đó, Phòng khám còn có một số dịch vụ kỹ thuật tại nhà như: Chăm sóc, thay băng, cắt chỉ, xử trí vết thương; lấy mẫu xét nghiệm: máu, nước tiểu, phân… xét nghiệm đường máu mao mạch; một số kỹ thuật cấp cứu và chăm sóc người bệnh theo chỉ định; kỹ thuật phục hồi chức năng, vận động trị liệu; tiêm, truyền dịch trong các trường hợp thuộc phạm vi chuyên môn được phê duyệt...

Phòng khám Y học gia đình đi vào hoạt động đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thực hiện nghi thức ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế với đại diện hộ gia đình.

Tại buổi khai trương, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã thực hiện nghi thức ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế với 6 hộ gia đình đầu tiên đồng hành cùng Phòng khám Y học gia đình.

Trước đó, ngày 10/6/2026, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Theo đó, Bệnh viện được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn “Khám Y học gia đình”, đồng thời được thực hiện 51 danh mục chuyên môn kỹ thuật tại nhà người bệnh theo phạm vi được phê duyệt.