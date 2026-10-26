Bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh tìm thân nhân 3 bệnh nhân tử vong

Ngày 26/10/2026, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, đơn vị đã phát thông báo tìm thân nhân của hai bệnh nhân nam tử vong sau khi được đưa đến cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Thành Lộc, SN 1969, chưa rõ địa chỉ cư trú. Người bệnh được đưa từ khu vực số 169 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, đến Khoa Cấp cứu lúc 12h15' ngày 17/10/2026 trong tình trạng khó thở, ho đờm, được chẩn đoán theo dõi viêm phổi.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phát thông báo tìm thân nhân của hai bệnh nhân nam tử vong sau khi được đưa đến cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: H. Lê).

Sau đó, ông Lộc được chuyển đến Khoa Nội tim mạch điều trị và tử vong lúc 18h39' cùng ngày. Theo thông tin nhận dạng, ông cao khoảng 1,56m, thể trạng gầy, tóc cắt ngắn khoảng 1cm, răng đều, sống mũi thẳng, không có hình xăm.

Trường hợp thứ hai là ông Dương Thanh Phong, SN 17/9/1967, địa chỉ tại số 85/8 đường Dương Văn Cam, phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh.

Theo bệnh viện, sáng 19/10, ông Phong đi tiêu ra nhiều máu đỏ bầm, mệt nên đến cấp cứu. Sau khi xin về, ông gục xuống đường, rơi vào hôn mê và được cấp cứu ngoại viện, đưa trở lại bệnh viện điều trị. Người bệnh có tiền sử vỡ phình động mạch chủ bụng, đã phẫu thuật thay ống ghép nhân tạo, cùng tiền căn thuyên tắc phổi và nhồi máu cơ tim cũ. Ông tử vong lúc 14h20' ngày 19/10/2026.

Ông Phong cao khoảng 1,69m, tóc hoa râm, da ngăm, răng hàm trên rụng hết, có vết mổ cũ giữa bụng, sống mũi thẳng và không có hình xăm.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đề nghị thân nhân hai bệnh nhân liên hệ Phòng Kế hoạch tổng hợp qua số điện thoại 028 3841 2692 (số nội bộ 115) hoặc chuyên viên Trần Thị Nguyệt Nga qua số 0938 700 107.

Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy yếu, không có giấy tờ tùy thân.

Cũng trong tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú đang phối hợp với chính quyền địa phương tìm thân nhân ông Trương Văn An, SN 1961, có địa chỉ theo giấy ra viện ngày 15/10/2026 của Bệnh viện Quân y 175 tại khu vực Vĩnh Tân, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai trước đây.

Khoảng 18h55' ngày 15/10/2026, người dân đưa ông An đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phú trong tình trạng suy yếu, không có giấy tờ tùy thân. Ông cao khoảng 1,69m, nặng 40kg; khi nhập viện mặc áo sơ mi xanh dương, quần đùi sọc trắng đen và áo khoác màu xám.

Sau quá trình điều trị, ông An tử vong tại bệnh viện ngày 20/10/2026, không có thân nhân đến nhận.

Người nhà hoặc người biết thông tin về gia đình ông An được đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú qua số 028 3751 4769; Phòng Kế hoạch tổng hợp qua số 028 3875 0990 hoặc Công an phường Bình Phú tại số 236F đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh, điện thoại 028 3875 2645.