Bệnh viện ở Nghệ An miễn phí gửi xe cho người bệnh, người nhà

Ngỡ ngàng vì miễn phí gửi xe

Nhiều người đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An (đại lộ V.I. Lê Nin, phường Vinh Phú) không khỏi ngạc nhiên khi biết mình được miễn phí gửi xe. Với nhiều người, nhất là những ai lần đầu đến viện, đây là điều khá lạ, bởi không phải bệnh viện nào cũng có chính sách này, đặc biệt ở những nơi có khuôn viên chật hẹp.

Từ xe máy, xe đạp đến ô tô, người bệnh và người nhà đều được miễn phí gửi xe khi đến bệnh viện. Ảnh: Song Hoàng

Những người thường xuyên đến bệnh viện quen với việc không phải trả tiền gửi xe. Nhưng với khách lần đầu, không ít người vẫn theo thói quen móc ví hỏi giá. Khi nhân viên trông xe nói miễn phí, họ còn ngỡ ngàng, thậm chí quay lại hỏi thêm lần nữa cho chắc.

Số tiền gửi xe mỗi lượt không lớn, nhưng thực sự thuận tiện. Anh Trần Văn Hiếu (55 tuổi, ở xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, mẹ anh điều trị tại bệnh viện suốt một tuần nên anh thường xuyên đi lại. Mỗi ngày, anh Hiếu ra vào 3-4 lần, khi mang cơm cho mẹ, lúc tranh thủ trở lại công việc. "Lần đầu lấy tiền ra trả, nhân viên trông xe không lấy mà bảo được gửi miễn phí. Tôi thấy lạ, hỏi ra mới biết bệnh viện đã miễn phí gửi xe từ lâu", anh Hiếu kể.

Theo anh Hiếu, việc không phải trả phí gửi xe giúp anh thoải mái hơn mỗi lần ra vào chăm sóc mẹ. "Nhiều khi vào viện, chuyện gửi xe cũng thành nỗi ngại vì phải chờ đợi, có lúc không còn chỗ. Được gửi xe thuận tiện như vậy, người nhà chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn", anh Hiếu nói.

Nhiều khách ngỡ ngàng vì không phải trả tiền gửi xe. Ảnh: Song Hoàng

Chị Mai Thanh Huyền (45 tuổi, trú xã Diễn Châu), đưa người thân đến khám tại bệnh viện, cho rằng việc miễn phí gửi xe là thay đổi thiết thực đối với người dân. "Người bệnh đến đây ai cũng mong được khám chữa bệnh thuận lợi, nhanh chóng. Nếu những khoản chi phí không cần thiết được giảm bớt thì chúng tôi rất mừng. Tiền gửi xe mỗi lượt không đáng là bao, nhưng bệnh viện làm được việc này người bệnh thực sự rất vui", chị Huyền chia sẻ.

Một thay đổi nhỏ, thêm thuận tiện cho người bệnh

Trước đây, người gửi xe máy tại khu vực nhà xe có mái che của bệnh viện phải trả 2.000 đồng mỗi lượt theo mức giá quy định của tỉnh.

Theo Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, trong quá trình vận hành, việc thu phí gửi xe phát sinh một số bất tiện. Tiền lẻ mệnh giá 2.000 đồng ngày càng ít được sử dụng, trong khi thanh toán qua mã QR đôi lúc mất thời gian, khiến việc ra vào nhà xe bị ùn ứ vào giờ cao điểm. Với người bệnh điều trị nội trú, người nhà có thể phải ra vào bệnh viện nhiều lần trong ngày để chăm sóc, mua đồ dùng hoặc giải quyết công việc cá nhân. Vì vậy, việc miễn phí gửi xe không chỉ giúp giảm một khoản chi tiêu mà còn thuận tiện hơn trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Người dân trả thẻ sau khi gửi xe miễn phí tại bệnh viện. Ảnh: Song Hoàng

Từ thực tế đó, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An quyết định tiếp nhận lại hoạt động trông giữ xe từ đơn vị đấu thầu, trực tiếp quản lý và miễn phí gửi xe cho người bệnh, người nhà. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên tại Nghệ An áp dụng chính sách miễn phí gửi xe đối với cả ô tô, xe máy và xe đạp cho người đến khám, chữa bệnh cùng thân nhân.

Theo bác sĩ Phạm Gia Trung, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, đơn vị muốn giảm những bất tiện phát sinh trong quá trình người dân đến khám và điều trị. "Chúng tôi thu hồi lại từ đơn vị đấu thầu để tổ chức giữ xe miễn phí cho người nhà, bệnh nhân. Từ đó nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần giảm chi phí cho người bệnh khám và điều trị tại bệnh viện", bác sĩ Trung nói.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, việc miễn phí gửi xe không đồng nghĩa với giảm yêu cầu về an toàn, trật tự. Hệ thống camera giám sát, nhân viên trông giữ và thẻ điện tử vẫn được duy trì. Người bệnh, thân nhân có thể gửi xe nhiều lần trong ngày mà không phải trả phí.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, việc tổ chức giữ xe miễn phí là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người bệnh và thân nhân trong quá trình khám, điều trị. Với người bệnh, mỗi khoản chi phí được giảm bớt đều đáng quý, từ tiền khám, thuốc men đến đi lại, ăn uống. Việc miễn phí gửi xe không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế ùn ứ tại nhà xe vào giờ cao điểm.