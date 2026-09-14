Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai đủ điều kiện triển khai 7 kỹ thuật loại đặc biệt

Quang cảnh buổi thẩm định.

7 kỹ thuật được Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai đề xuất triển khai gồm: khai thông mạch não bằng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu não; nội soi can thiệp - kẹp clip cầm máu; nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa; nội soi can thiệp ống tiêu hóa trên 1 cm hoặc nhiều polyp - cắt polyp; điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng đốt sóng RF, laser; đốt sóng cao tần điều trị các u tạng dưới hướng dẫn của siêu âm; điều trị khối u bằng vi sóng (Microwave).

Đây đều là những kỹ thuật đòi hỏi cao về năng lực chuyên môn, nhân lực được đào tạo, hệ thống trang thiết bị và quy trình kiểm soát an toàn trong quá trình thực hiện.

Việc được thẩm định, đánh giá đủ điều kiện triển khai sẽ mở thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu cho người bệnh, góp phần giảm nhu cầu chuyển tuyến đối với những trường hợp phù hợp.

Bác sĩ Vũ Thị Nguyệt - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bác sĩ Vũ Thị Nguyệt - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai đã báo cáo với Đoàn thẩm định về công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai 7 kỹ thuật loại đặc biệt, trong đó có đội ngũ nhân lực chuyên môn đã được đào tạo, danh mục thuốc, vật tư y tế và các quy trình kỹ thuật do bệnh viện xây dựng, hoàn thiện.

Đoàn thẩm định tiến hành rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến việc triển khai kỹ thuật; đồng thời đánh giá thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực chuyên môn và các quy trình kỹ thuật bệnh viện đã xây dựng, ban hành.

Đoàn thẩm định khảo sát, đánh giá thực tế tại Bệnh viện Nội tiết.

Các thành viên đoàn thẩm định đã đánh giá khoa học, minh bạch, khách quan năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai, đồng thời, trao đổi, góp ý và đưa ra những khuyến nghị cụ thể liên quan đến nhân lực, trang thiết bị, quy trình chuyên môn và các điều kiện bảo đảm an toàn người bệnh, nhằm giúp bệnh viện tiếp tục hoàn thiện trước khi đưa kỹ thuật vào thực hiện.

Thành viên đoàn thẩm định đánh giá tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm đầu tư của địa phương, ngành y tế tỉnh Lào Cai cũng như những nỗ lực của Bệnh viện Nội tiết tỉnh trong phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng để triển khai các kỹ thuật loại đặc biệt.

Đồng chí khẳng định, Bộ Y tế luôn ưu tiên xem xét, hỗ trợ và tạo điều kiện để bệnh viện sớm đưa các kỹ thuật vào triển khai, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Tiến sĩ Vương Ánh Dương phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Sau quá trình thẩm định nghiêm túc, các thành viên đoàn thẩm định cơ bản thống nhất đánh giá Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai đủ điều kiện triển khai 7 kỹ thuật loại đặc biệt theo đề xuất. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai trong việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời, là cơ sở để bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, mở rộng khả năng tiếp cận kỹ thuật cao trong thời gian tới.