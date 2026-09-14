Bệnh viện Nhi Hải Phòng phẫu thuật thành công bé sơ sinh chân 'gập ngược' bất thường

Chỉ mới chào đời được 1 giờ, một bé sơ sinh đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng trong tình trạng tím tái, hai chân lệch bất thường, khớp gối duỗi thẳng quá mức trông rất đáng lo. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bé còn ống động mạch, nhiễm khuẩn sơ sinh và một dị tật hiếm gặp: duỗi quá mức khớp gối bẩm sinh.

Hình ảnh lúc bệnh nhi nhập viện với hai chân lệch bất thường. Ảnh: BVCC

Trải qua 8 ngày điều trị với sự phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Sơ sinh và Khoa Ngoại Chấn thương, sức khỏe toàn thân của bé đã cải thiện rõ rệt. Đáng mừng hơn, đôi chân của bé cũng "đổi hình" dần theo từng ngày, cả về hình dáng lẫn khả năng cử động. Dù vậy, chặng đường phía trước vẫn cần theo dõi sát sao về khớp gối, khớp háng và sự phát triển vận động của trẻ nhưng đó cũng là tín hiệu hy vọng cho những bước chân đầu đời của bé.

Theo các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện Nhi Hải Phòng, tình trạng này trong y học gọi là duỗi quá mức khớp gối bẩm sinh (congenital knee hyperextension). Ở thể nặng hơn, trẻ có thể bị bán trật hoặc trật khớp gối bẩm sinh (CKD).

Dấu hiệu dễ nhận biết nhất ngay sau sinh là cẳng chân bị bẻ ngược ra phía trước so với đùi, khiến chân bé trông cong vẹo khác thường. Mức độ nặng nhẹ khác nhau tùy từng bé: có bé chỉ duỗi quá mức nhẹ, có bé bị bán trật hoặc trật khớp hoàn toàn.

Sau 8 ngày điều trị, sức khỏe toàn thân của bé đã cải thiện rõ rệt. Ảnh: BVCC

Đây là một dị tật cơ xương khớp khá hiếm gặp. Nguyên nhân có thể do tư thế thai nhi nằm không thuận trong bụng mẹ, ngôi mông, cơ đùi trước bị co rút, hoặc một số bất thường khác của hệ cơ xương. Vì vậy, trẻ mắc dị tật này cần được khám toàn diện để tầm soát thêm các bất thường đi kèm, nhất là ở khớp háng và bàn chân, cũng như một số hội chứng cơ xương khớp nếu bác sĩ nghi ngờ.

Theo các bác sĩ, nếu được phát hiện sớm, phần lớn trẻ có thể điều trị bảo tồn (không cần mổ) và đạt kết quả tốt. Nguyên tắc là nắn chỉnh nhẹ nhàng, tăng dần khả năng gấp gối, có thể kết hợp nẹp, bó bột chỉnh hình nối tiếp hoặc Pavlik harness tùy mức độ và đánh giá của chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình Nhi. Đặc biệt, không được cố gấp mạnh khớp gối, bởi thao tác thô bạo có nguy cơ gây tổn thương sụn tăng trưởng, gãy xương hoặc ảnh hưởng mạch máu. Những trường hợp nặng hoặc thất bại với điều trị bảo tồn mới cần cân nhắc can thiệp phẫu thuật.