Bệnh viện Nhi đồng 1 xin lỗi sau phản ánh của người nhà bệnh nhi

Bệnh viện Nhi đồng 1 bị người dân phản ánh về thái độ của bác sĩ. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội, sáng 5/10, người nhà đưa trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 khi trẻ sốt, lờ đờ, nôn ói và không ngồi vững. Do khu vực chờ đông, người nhà xin cho trẻ vào phòng ngồi chờ nhưng được bác sĩ yêu cầu ra ngoài.

Khi đến lượt khám, hai bên tiếp tục xảy ra trao đổi về việc xác nhận thông tin bệnh nhi. Người nhà cho rằng bác sĩ có thái độ lớn tiếng và sau đó từ chối tiếp tục khám, đề nghị chuyển trẻ sang phòng khác.

Trẻ được điều dưỡng đưa sang phòng khám khác, tiếp tục được khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Sau sự việc, gia đình làm đơn phản ánh và gọi đường dây nóng của bệnh viện.

Bệnh viện xác minh vụ việc

Ngày 8/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã rà soát quá trình khám bệnh của trẻ và làm việc với gia đình liên quan đến sự việc ngày 5/10.

Theo kết quả xác minh của bệnh viện, trẻ đã được tiếp nhận, sàng lọc để xác định hướng chuyển đến phòng cấp cứu hoặc phòng khám phù hợp. Khi ghi nhận trẻ sốt, nhân viên y tế đã xử trí hạ sốt trước khi trẻ đến khu khám chuyên khoa tiếp tục thăm khám.

Theo tường trình của bác sĩ, thời điểm xảy ra sự việc, phòng khám đang tiếp nhận bệnh nhi theo thứ tự, đồng thời trả kết quả xét nghiệm cho những trẻ đã khám trước.

Phụ huynh đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh minh hoạ: Lê Quân.

Bệnh viện xác nhận người nhà đưa trẻ vào phòng ngồi chờ vì trẻ mệt và khu vực chờ bên ngoài đông. Bác sĩ yêu cầu gia đình chờ bên ngoài nhằm bảo đảm không gian thăm khám cho các bệnh nhi trong phòng, khi còn khoảng 3-4 trẻ sẽ vào khám sau khi có kết quả xét nghiệm.

Tuy nhiên, bệnh viện cho rằng do bệnh nhân đông, bác sĩ chưa giải thích đầy đủ để gia đình hiểu, thông cảm và phối hợp với đề nghị này.

Khi đến lượt trẻ, bác sĩ gọi tên để xác nhận đúng người bệnh trước khi khám. Bệnh viện cho biết đây là bước cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong thăm khám và kê đơn.

Tuy nhiên, cách giao tiếp của bác sĩ tại thời điểm đó khiến người nhà cảm thấy chưa được hỏi trực tiếp, dẫn đến cuộc trao đổi có xu hướng căng thẳng hơn.

Theo giải trình của bác sĩ, lo ngại việc tiếp tục tranh luận có thể làm chậm quá trình thăm khám cho trẻ và ảnh hưởng đến những bệnh nhi khác đang chờ, bác sĩ đã chủ động liên hệ bộ phận điều hành, nhờ đồng nghiệp khác khám cho trẻ.

Bộ phận điều hành sau đó có mặt, đưa trẻ đến bác sĩ khác để được thăm khám. Nhân viên cũng hỗ trợ gia đình trong quá trình xét nghiệm, chụp phim, nhận thuốc và hoàn tất lượt khám.

Các giấy tờ liên quan ghi nhận trẻ tiếp tục được khám, thực hiện xét nghiệm và được kê đơn. Trước khi trẻ ra về, Điều hành Khu Khám Bệnh đã xin lỗi gia đình, ghi nhận phản ánh để xác minh và báo cáo lãnh đạo.

Bệnh viện xin lỗi, yêu cầu bác sĩ cam kết

Ngay sau khi nhận thông tin, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã xác minh trên hệ thống bệnh nhân, làm việc với bác sĩ trực tiếp thăm khám, nhân viên điều hành khu khám bệnh và nhân viên hỗ trợ trẻ trong quá trình xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nhận thuốc.

Bệnh viện cũng liên hệ với thân nhân để hỏi thăm tình hình sức khỏe của trẻ và mời gia đình đến làm việc nhằm ghi nhận sự việc khách quan.

Tại buổi làm việc sáng 8/10, đại diện bệnh viện và thân nhân đã trao đổi trên tinh thần cởi mở, cầu thị, lắng nghe ý kiến của hai bên và giải quyết các vấn đề gia đình phản ánh.

Bệnh viện cho biết rất tiếc về việc bác sĩ có thái độ giao tiếp chưa phù hợp, chưa giải đáp thắc mắc cũng như chưa cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người nhà bệnh nhi ngay tại thời điểm đó.

Lãnh đạo khoa cũng gửi lời xin lỗi về việc bác sĩ chưa có thái độ phù hợp với người nhà. Khoa đã họp, yêu cầu bác sĩ thực hiện cam kết, đồng thời nhắc nhở và xử lý theo quy định.

Bệnh viện cho biết các kiến nghị, phản ánh của thân nhân bệnh nhi là thông tin để đơn vị cải tiến, nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh.

Trong giai đoạn cao điểm hiện nay, bệnh viện đã tăng cường thêm phòng khám, bố trí khám thông tầm nhằm giảm thời gian chờ, đồng thời nhắc nhở nhân viên chú trọng giao tiếp và hỗ trợ người bệnh.

Bệnh viện cho biết sẽ tiếp tục theo dõi hiệu quả các biện pháp này để nâng cao chất lượng phục vụ.