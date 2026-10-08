Bệnh viện Nhi đồng 1 xin lỗi do bác sỹ từ chối khám cho bệnh nhi đang sốt cao

Mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh về việc một bác sỹ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh có thái độ không chuẩn mực với thân nhân người bệnh và từ chối khám cho một bệnh nhi đang sốt cao.

Ngày 8/10, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đơn vị đã trực tiếp gặp gỡ với người nhà bệnh nhi và thừa nhận việc giao tiếp của bác sỹ với thân nhân người bệnh chưa phù hợp.

Trước đó, một tài khoản có tên C.T.M. đã chia sẻ trên về một trải nghiệm không tốt khi đưa con đi khám bệnh tại Bệnh viện Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ngày 5/10, chị M. đưa con đến bệnh viện khám do sốt cao, lờ đờ, nôn ói. Do bên ngoài khu vực chờ quá đông bệnh nhi nên khi thấy ghế trong phòng khám còn trống, người mẹ đã bế con vào phòng khám ngồi chờ.

Lúc này bác sỹ T.T.T.T. (bác sỹ Khoa Nội Tổng quát) đã mời người mẹ ra ngoài với thái độ không vui vẻ. Khi đến số thứ tự khám của con mình, dù chị M. đã đưa con ngồi vào ghế nhưng bác sỹ vẫn gọi tên con chị như “hét."

Người mẹ đã phản ứng lại và bác sỹ từ chối khám cho bệnh nhi. Lúc này, chị M. không đồng ý đổi phòng khám do bệnh nhi đang rất mệt và đã phải chờ đợi rất lâu. Sau đó, một điều dưỡng đã chuyển con chị M. sang phòng khám khác và xin lỗi. Tuy nhiên, chị M. đã gọi đến đường dây nóng, viết đơn phản ánh gửi đến lãnh đạo bệnh viện.

Tiến sỹ, bác sỹ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã xác minh, yêu cầu bác sỹ T.T.T.T viết tường trình, làm việc với nhân viên hỗ trợ, đồng thời liên hệ với thân nhân để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bệnh nhi, mời thân nhân đến bệnh viện nhằm ghi nhận sự việc khách quan hơn.

Theo tường trình của bác sỹ T.T.T.T, vào thời điểm xảy ra sự việc, phòng khám đang tiếp nhận rất đông các bệnh nhi khám theo thứ tự và trả kết quả xét nghiệm cho những trẻ đã khám trước.

Tuy nhiên, do phụ huynh chưa được gọi tên nhưng vẫn đưa trẻ vào phòng khám ngồi chờ nên bác sỹ đã yêu cầu chờ bên ngoài để bảo đảm không gian thăm khám cho các bệnh nhi khác. Khi đến lượt trẻ, bác sỹ gọi tên để xác nhận đúng người bệnh trước khi khám. Đây là bước cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong thăm khám và kê đơn.

Khi mâu thuẫn với phụ huynh xảy ra, do lo ngại tiếp tục tranh luận không chỉ làm chậm việc thăm khám trẻ mà còn ảnh hưởng đến việc khám cho các bệnh nhân khác đang chờ nên bác sỹ đã chủ động liên hệ bộ phận điều hành và nhờ đồng nghiệp khác khám cho trẻ để có thể tiếp tục khám các bệnh nhi khác đang chờ.

Ngay sau đó, Bộ phận điều hành đã nhanh chóng có mặt, đưa trẻ đến bác sỹ khác để được thăm khám ngay, cử nhân sự hỗ trợ trẻ cùng gia đình trong quá trình xét nghiệm, chụp phim, nhận thuốc và hoàn tất lượt khám. Các giấy tờ liên quan ghi nhận trẻ đã được khám tiếp, thực hiện xét nghiệm và được kê đơn ngay sau đó.

Trước khi trẻ ra về, điều hành Khu Khám bệnh đã xin lỗi gia đình về sự việc, ghi nhận phản ánh để xác minh và báo cáo lãnh đạo xem xét.

Tại buổi làm việc sáng 8/10, đại diện bệnh viện và gia đình chị C.T.M đã trao đổi trên tinh thần cởi mở, cầu thị. Lãnh đạo bệnh viện ghi nhận bác sỹ thiếu giải thích, thông tin cho người nhà và gửi lời xin lỗi về việc giao tiếp chưa phù hợp của bác sỹ, cam kết nhắc nhở bác sỹ và xử lý theo quy định.

Bệnh viện đã tăng cường thêm phòng khám, bố trí khám thông tầm để giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, nhắc nhở nhân viên y tế chú trọng giao tiếp, hỗ trợ người bệnh để nâng cao chất lượng phục vụ./.