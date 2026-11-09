Bệnh viện Nhi đồng 1 ra mắt mô hình 'Bệnh viện không ma túy': Vì sức khỏe trẻ em và cộng đồng

Tham dự hội nghị có đại diện Công an TPHCM, Sở Y tế TP.HCM, các cơ quan ban ngành địa phương cùng đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại bệnh viện. Hoạt động này nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy TP.HCM về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, hướng tới lộ trình quyết tâm xây dựng Bệnh viện Nhi đồng 1 trở thành cơ sở y tế sạch ma túy, chung tay thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng "Thành phố không ma túy" vào năm 2030.

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: Thắng Lợi

Quyết tâm tạo lập Lá chắn vững chắc từ tuyến đầu y tế

Là bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối của khu vực phía Nam, mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận hàng ngàn lượt bệnh nhi cùng thân nhân đến thăm khám, điều trị. Đặc thù lượng người ra vào đông đúc, biến động liên tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Thực tế đó đòi hỏi công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS.CK2 Ngô Ngọc Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 nhấn mạnh: "Là một trung tâm y tế nhi khoa tuyến cuối, việc giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm môi trường trong sạch là nhiệm vụ hàng đầu. Ma túy hiện nay đang biến tướng khôn lường dưới nhiều hình thức tinh vi, đe dọa trực tiếp đến giảng đường, cơ quan và cả các cơ sở y tế. Việc ra mắt mô hình 'Bệnh viện không ma túy' ngày hôm nay là lời khẳng định mạnh mẽ cho quyết tâm của toàn thể y bác sĩ, cán bộ nhân viên bệnh viện nhằm hướng tới mục tiêu đưa Bệnh viện Nhi đồng 1 và TPHCM không ma túy vào năm 2030, chung tay bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng".

TS.BS.CK2 Ngô Ngọc Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Thắng Lợi

Nhận diện phương thức tinh vi của tội phạm ma túy

Chia sẻ sâu sắc về công tác đấu tranh trực diện với tội phạm ma túy tại hội nghị, Trung tá Võ Thị Thu Lan - Phó trưởng Phòng Cảnh sát ma tuý Công an TP.HCM lưu ý, ma túy thế hệ mới đang biến tướng khôn lường, "núp bóng" tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, kẹo ngậm... hướng trực tiếp đến đối tượng thanh thiếu niên và trẻ em.

Trung tá Võ Thị Thu Lan chia sẻ tại Hội nghị - Ảnh: Thắng Lợi

Trung tá Võ Thị Thu Lan cùng báo cáo viên thuộc Công an TP.HCM nhấn mạnh lực lượng y tế cần nâng cao cảnh giác với các dấu hiệu ngộ độc, kích động, ảo giác do chất cấm ở bệnh nhi để kịp thời cấp cứu và phối hợp thông tin với cơ quan công an. Đồng chí đánh giá cao sự chủ động của Bệnh viện Nhi đồng 1 và khẳng định lực lượng bài trừ ma túy luôn sát cánh, thắt chặt thế trận an ninh liên ngành, hỗ trợ bệnh viện chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Đặc biệt, nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước các sự vụ mất ANTT, hội nghị đã dành thời gian hướng dẫn và phát động toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động (CBNV) bệnh viện chủ động cài đặt, sử dụng ứng dụng "SOS An ninh trật tự" trên điện thoại thông minh. Đây là giải pháp công nghệ số giúp kết nối khẩn cấp giữa nhân viên y tế với lực lượng an ninh bệnh viện và công an cơ sở, đảm bảo thông tin tố giác tội phạm hoặc yêu cầu hỗ trợ được xử lý ngay lập tức chỉ bằng một chạm.

Báo cáo viên thuộc CATP chia sẻ tại Hội nghị - Ảnh: Thắng Lợi

Sự chủ động vào cuộc của Bệnh viện Nhi đồng 1 là vô cùng cấp thiết trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, Công an TP Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 5.901 vụ, 16.135 đối tượng ma tuý (so với cùng kỳ năm 2025 tăng 559 vụ, tương ứng 43,74%, tăng 2.229 đối tượng tương ứng 61,88%).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4.134 vụ, 13.247 bị can phạm tội về ma túy; thu giữ khối lượng tang vật khổng lồ gồm: 14,88kg heroin; 4,29kg cocaine; 225,95kg cần sa; 168,76kg ma túy tổng hợp; 44,07kg ma túy loại khác; 34,22 lít dung dịch có chứa ma túy, cùng nhiều công cụ phục vụ hoạt động phạm tội khác. Đồng thời, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính, đưa đi cai nghiện 1.705 vụ, 2.769 đối tượng và chuyển Công an tỉnh khác thụ lý 62 vụ, 119 đối tượng. Những con số này là minh chứng rõ nét đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt từ mọi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các môi trường công cộng nhạy cảm.

3 nhiệm vụ trọng tâm giữ vững môi trường y tế "sạch"

Với phương châm "Chung tay xây dựng môi trường y tế an toàn, lành mạnh, văn minh vì sức khỏe trẻ em và cộng đồng", mô hình tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tập trung triển khai quyết liệt vào các nhiệm vụ cốt lõi:

Siết chặt công tác quản lý dược phẩm và hóa chất: Đơn vị tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt quy trình nhập, bảo quản, cấp phát và sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại các khoa, phòng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát hoặc để tội phạm lợi dụng móc nối.

Nâng cao năng lực nhận diện và phòng ngừa cho đội ngũ y tế: Bệnh viện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động; tập huấn kỹ năng nhận biết sớm các dấu hiệu ngộ độc do chất kích thích núp bóng thực phẩm đang nhắm vào trẻ em.

Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an: Bệnh viện thiết lập cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng, chặt chẽ với Công an cơ sở và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM trong công tác kiểm soát địa bàn xung quanh và bên trong khuôn viên bệnh viện.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo triển khai mô hình đã chính thức ra mắt và đại diện các khoa, phòng đã tiến hành ký kết bản cam kết thi đua thực hiện quy chuẩn “3 không” (không sử dụng, không mua bán, không tàng trữ trái phép ma túy). Việc triển khai mô hình mang tính đột phá này tạo lập "lá chắn" vững chắc bảo vệ đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhi; lan tỏa thông điệp nhân văn và khẳng định vai trò xung kích của ngành Y tế cùng lực lượng Công an trên mặt trận đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.