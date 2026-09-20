Bệnh viện Nhân dân 115 triển khai cơ sở 2 tại đặc khu Côn Đảo

Một góc cơ sở Bệnh viện Nhân dân 115

Theo Sở Y tế TPHCM, xuất phát từ đặc thù địa lý của đặc khu Côn Đảo, nhất là những khó khăn khi phải chuyển người bệnh nặng, cấp cứu về đất liền, ngành y tế xác định đơn vị đảm nhận nhiệm vụ này phải có năng lực cấp cứu, hồi sức và điều trị đa chuyên khoa tại chỗ; đồng thời đủ khả năng huy động nhân lực, tổ chức hội chẩn và kết nối nhanh chóng với các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố.

Với năng lực của một bệnh viện đa khoa tuyến cuối, thế mạnh về cấp cứu, hồi sức và nhiều chuyên khoa sâu, Bệnh viện Nhân dân 115 là đơn vị phù hợp để đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người dân đặc khu Côn Đảo. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã tham mưu UBND TPHCM chủ trương sáp nhập Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vào Bệnh viện Nhân dân 115 để triển khai cơ sở 2 của bệnh viện tại đảo.

Bên cạnh trực tiếp tổ chức khám, chữa bệnh tại cơ sở 2, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ là “hậu phương” chuyên môn cho Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo, từng bước hình thành chuỗi chăm sóc liên tục: trạm y tế thực hiện chăm sóc ban đầu, quản lý sức khỏe người dân; cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân 115 đảm nhận cấp cứu, khám và điều trị các trường hợp vượt khả năng của trạm y tế.

Đối với những trường hợp bệnh nặng, phức tạp, các bác sĩ tại cơ sở 2 có thể kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia tại cơ sở 1 và các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố, qua đó huy động kịp thời năng lực chuyên môn của toàn hệ thống để hỗ trợ y tế đặc khu Côn Đảo.

Tập thể lãnh đạo bệnh viện và các khoa, phòng của Bệnh viện Nhân dân 115 thể hiện trách nhiệm và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ triển khai cơ sở 2 tại đặc khu Côn Đảo (Ảnh: BVCC)

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, ngay khi được giao chuẩn bị nhiệm vụ mới, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Bệnh viện Nhân dân 115 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo. Bệnh viện đã chủ động và khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, nhân lực và chuyên môn; chuẩn bị các ê-kíp phù hợp để vừa bảo đảm hoạt động tại cơ sở 1, vừa sẵn sàng triển khai và từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại cơ sở 2.

Năng lực chuyên môn của bệnh viện sẽ từng bước được đưa ra đảo; những kỹ thuật chưa thể triển khai thường xuyên tại Côn Đảo sẽ được hỗ trợ thông qua hội chẩn từ xa, luân phiên chuyên gia và kết nối với mạng lưới các bệnh viện tuyến cuối của thành phố.

"Đích đến là người dân đặc khu Côn Đảo được chăm sóc tốt hơn ngay tại đảo: những bệnh có thể điều trị tại chỗ sẽ được điều trị tại chỗ; những trường hợp nặng, phức tạp được nhận diện sớm, xử trí ban đầu đúng và chuyển về đất liền an toàn, kịp thời khi cần thiết. Đây cũng là một bước cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống y tế TPHCM theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm – đưa năng lực y tế chuyên sâu đến gần người dân hơn, kể cả tại địa bàn xa đất liền nhất của thành phố", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.