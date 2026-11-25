Ngày 25/11, Bệnh viện Nhân dân 115 có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh về việc một số tài khoản mạng xã hội tiếp tục đăng tải, chia sẻ video phản ánh thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế trong ca trực đêm tại bệnh viện từ năm 2018.

Bệnh nhân khám tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh hoạ

Theo báo cáo của Bệnh viện Nhân dân 115, qua rà soát thông tin trên không gian mạng, bệnh viện ghi nhận một số tài khoản Facebook, TikTok và YouTube đăng tải, chia sẻ lại đoạn video liên quan đến sự việc xảy ra cách đây 8 năm tại Khoa Nhịp tim học.

Cụ thể, trong kíp trực đêm ngày 1/8/2018, bác sĩ T.Q.V và điều dưỡng L.T.N.Q tiếp nhận bệnh nhân N.T.Th, 87 tuổi, được người nhà chuyển đến từ Bệnh viện quận Tân Phú. Bác sĩ đã thăm khám, tư vấn và giải thích cho người bệnh cùng thân nhân. Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân không hài lòng với thái độ ứng xử của kíp trực nên đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các khoa, phòng liên quan kiểm tra, báo cáo sự việc; đồng thời thăm hỏi, lắng nghe ý kiến phản ánh của thân nhân người bệnh để giải quyết thấu đáo.

Sau khi trao đổi về cách giải quyết, người nhà bệnh nhân đã thông cảm, chủ động xóa bài đăng trên mạng xã hội và không có ý kiến gì thêm. Người bệnh sau đó được điều trị ổn định và xuất viện trong năm 2018.

Đối với các cá nhân liên quan, bệnh viện đã tổ chức kiểm điểm, xử lý những người trong kíp trực thực hiện chưa tốt công tác giao tiếp, ứng xử, dẫn đến việc người nhà bệnh nhân bức xúc và phản ánh. Bệnh viện cũng thông báo với Phân hiệu phía Nam, Học viện Quân y, nơi quản lý cán bộ liên quan để xem xét, xử lý theo quy định.

Theo Bệnh viện Nhân dân 115, mặc dù sự việc đã được giải quyết dứt điểm từ năm 2018, hiện nay một số tài khoản mạng xã hội tiếp tục đăng tải, chia sẻ lại nội dung cũ, gây ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Bệnh viện nhận định vụ việc có chiều hướng lan nhanh, diễn biến phức tạp trên không gian mạng, gây hiểu nhầm và hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Nhân dân 115 đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh quan tâm, hỗ trợ xác minh, xử lý và có biện pháp ngăn chặn; đồng thời thông tin kịp thời đến người dân để hiểu đúng bản chất sự việc, không tiếp tục lan truyền thông tin cũ đã được giải quyết từ năm 2018. Qua đó, giúp bệnh viện ổn định tình hình, yên tâm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.