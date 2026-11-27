Lực lượng Công an lập lại trật tự ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngày 27/11, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, trong những năm qua, tình trạng trộm cắp tài sản, các đối tượng cò mồi, môi giới, chèo kéo người bệnh mua thuốc, vật tư y tế, xe vận chuyển, giường... trong và ngoài các bệnh viện nói chung, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An nói riêng vẫn còn diễn ra.

Đặc biệt, tình trạng tập trung bán hàng rong, lấn chiếm khu vực vỉa hè gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây bức xúc cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ y tế. Mặc dù đã nhiều lần được chấn chỉnh, tình trạng này vẫn tái diễn với những phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cùng lãnh đạo Sở Y tế có mặt tại buổi lễ.

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo.

Trước thực trạng đó, ngày 26/11/2026, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai phương án phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, mỹ quan đô thị trong và ngoài khuôn viên bệnh viện, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Sở Y tế và đại diện các đơn vị liên quan.

Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là cơ sở khám, chữa bệnh quy mô lớn, hoạt động liên tục 24/24 giờ, với 2.000 lượt người bệnh đến khám, 3.000 lượt người bệnh điều trị mỗi ngày. Bệnh viện là địa bàn có lưu lượng người bệnh, người nhà người bệnh và phương tiện giao thông rất lớn trong từng ngày. Đây cũng là nơi tập trung nhiều người bệnh nặng, người bệnh từ các địa phương xa đến cấp cứu, điều trị.

Thế nhưng, ngay tại khu vực cổng và các tuyến đường tiếp giáp bệnh viện, tình trạng chèo kéo, môi giới, bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn diễn biến phức tạp.

Với nhiều người bệnh, đến bệnh viện đã là một hành trình không ít lo lắng. Thế nhưng, ngay từ cổng vào, họ còn phải đối mặt với những lời mời chào, chèo kéo mua thuốc, vật tư y tế, sử dụng dịch vụ xe cứu thương, giường xếp, quạt, ăn uống... và rất nhiều dịch vụ khác.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhấn mạnh, tình trạng cò mồi không chỉ gây phiền hà mà còn tiềm ẩn nguy cơ khiến người bệnh phải chi trả những khoản tiền không cần thiết, khó kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Đáng lo ngại, mặc dù đã nỗ lực nhưng những biện pháp chấn chỉnh trước đây chưa giải quyết triệt để hết các vấn đề. Việc xử lý ở địa điểm này, các đối tượng lại chuyển sang địa điểm khác và hoạt động ngày càng tinh vi gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự.

Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu.

Từ tình hình thực tế này, với sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác định việc lập lại an ninh trật tự không thể chỉ dừng ở những đợt kiểm tra, nhắc nhở đơn lẻ. Cần có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương, tạo cơ chế xử lý đồng bộ, kiên quyết đối với các hành vi vi phạm.

Tại Hội nghị chiều ngày 26/11, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng công an sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện và xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Ký cam kết thực hiện phương án phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trong đó, chú trọng kiểm soát các khu vực cổng ra vào, khuôn viên, hành lang, các khoa, phòng và địa bàn xung quanh bệnh viện, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động khám, chữa bệnh để trục lợi.

Việc ký kết phương án phối hợp lần này cũng đặt ra yêu cầu đối với hoạt động kinh doanh, buôn bán xung quanh bệnh viện. Các hộ kinh doanh phải tìm địa điểm khác để làm việc, mọi hoạt động phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm trật tự, văn minh, không lấn chiếm hành lang, lòng đường, vỉa hè, khu vực trong và ngoài bệnh viện, gây cản trở giao thông. Đặc biệt là không chèo kéo hay làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Hệ thống camera an ninh giám sát trong và ngoài khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

"Một môi trường bệnh viện an toàn không chỉ được tạo nên từ chất lượng chuyên môn mà còn từ sự bình yên, trật tự trong từng hoạt động khám, chữa bệnh. Sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng công an cùng trách nhiệm của bệnh viện sẽ là nền tảng để chấm dứt tình trạng cò mồi, chèo kéo, trả lại không gian khám, chữa bệnh bình yên, văn minh, an toàn. Ở viện nơi người bệnh luôn được đặt ở vị trí trung tâm, nơi cán bộ y tế có thể yên tâm để điều trị bệnh cho nhân dân" - đó là thông điệp của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gửi gắm.