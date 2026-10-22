Bệnh viện K ứng dụng robot trong phẫu thuật ung thư trực tràng ở vị trí khó

Đặc biệt, với những khối u nằm ở vị trí rất thấp, gần ống hậu môn, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật càng cần được tính toán thận trọng trên cơ sở đặc điểm tổn thương và tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Người bệnh B.V.S (nam, 47 tuổi) đến khám tại Bệnh viện K sau khoảng hai tuần xuất hiện tình trạng rối loạn tiêu hóa, kèm đi ngoài phân lẫn máu. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tiểu khung ghi nhận ung thư trực tràng thấp, giai đoạn lâm sàng cT2N0M0. Đánh giá bằng chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực, bụng chưa phát hiện tổn thương di căn xa. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là ung thư biểu mô tuyến.

Các bác sĩ Bệnh viện K ứng dụng phẫu thuật robot một lần docking trong điều trị ung thư trực tràng thấp, hướng tới bảo tồn hậu môn. Ảnh: Trần Hà

ThS.BS Trần Đình Tân - Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1 nhận định đây là trường hợp đáng chú ý với khối u nằm ở vị trí rất thấp, chỉ cách rìa hậu môn khoảng 2 cm, đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật nhằm bảo đảm nguyên tắc điều trị ung thư triệt căn, đồng thời chú trọng bảo tồn chức năng và chất lượng sống cho người bệnh trong khả năng cho phép.

Đối với những khối u trực tràng nằm rất thấp như vậy, trước đây, nhiều bệnh nhân phải phẫu thuật cắt cụt trực tràng và mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

Ngày nay, với sự phát triển của phẫu thuật ung thư và các kỹ thuật bảo tồn cơ thắt, chúng tôi có thể cân nhắc thực hiện phẫu thuật cắt gian cơ thắt ở những bệnh nhân phù hợp, nhằm vừa bảo đảm nguyên tắc điều trị ung thư triệt căn, vừa nỗ lực bảo tồn hậu môn cho người bệnh.

Ngày 16/10, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt bằng phương pháp cắt gian cơ thắt, kết hợp nạo vét hạch vùng bằng robot tại Bệnh viện K. Ca phẫu thuật do ThS.BS Trần Đình Tân trực tiếp thực hiện cùng ekip Khoa Ngoại Tiêu hóa 1, gồm ThS.BSCK II Nguyễn Tiến Trung và ThS.BS Phạm Vũ Minh Hoàng.

BS Tân chia sẻ, với những trường hợp này thách thức không chỉ là phẫu tích triệt căn ở vùng tiểu khung sâu, sát cơ thắt hậu môn, mà còn phải bảo đảm đủ chiều dài đại tràng để thực hiện miệng nối không căng, có tưới máu tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình liền miệng nối sau mổ.

Ứng dụng robot góp phần điều trị ung thư hiệu quả và mang lại chất lượng sống tốt nhất có thể cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Trong những trường hợp này, việc giải phóng đại tràng, đặc biệt là hạ góc lách khi cần thiết, có vai trò quan trọng nhằm tạo đủ chiều dài đại tràng cho miệng nối. Thông thường, để tiếp cận các vùng phẫu thuật khác nhau, ê-kíp có thể cần thực hiện docking robot ở hai giai đoạn, tương ứng với hai vị trí thao tác.

Tuy nhiên, ở ca phẫu thuật này, ekip đã thực hiện kỹ thuật docking một lần, triển khai các bước phẫu thuật cần thiết mà không phải tháo và lắp đặt lại hệ thống robot giữa các giai đoạn. Kỹ thuật này đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về vị trí đặt robot, hướng tiếp cận và chiến lược phẫu thuật ngay từ đầu.

Đặc biệt, dù chỉ docking một lần, hệ thống robot vẫn hỗ trợ phẫu thuật viên tiếp cận và thao tác tại vùng trực tràng thấp, nơi có không gian hẹp, sâu và đòi hỏi độ chính xác cao.

Theo BS Tân, giá trị của robot Da Vinci Xi không chỉ nằm ở công nghệ hiện đại mà còn ở khả năng hỗ trợ phẫu thuật viên thực hiện các kỹ thuật phức tạp tại vị trí khó, đồng thời tối ưu hóa quy trình phẫu thuật. Mục tiêu cuối cùng vẫn là điều trị ung thư hiệu quả và mang lại chất lượng sống tốt nhất có thể cho người bệnh.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào đặc điểm khối u, tình trạng người bệnh, phạm vi phẫu thuật và diễn biến hậu phẫu. Việc lựa chọn kỹ thuật cần được cân nhắc trên từng trường hợp cụ thể.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện. Chỉ sau một ngày, bệnh nhân đã có thể chủ động trong sinh hoạt.

Đây là tín hiệu tích cực trong giai đoạn hồi phục ban đầu. Dù vậy, việc đánh giá đầy đủ kết quả điều trị vẫn cần căn cứ vào diễn biến tiếp theo, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ nếu có và kế hoạch theo dõi của bác sĩ chuyên khoa.

E kip y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, với ung thư trực tràng, điều trị không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ khối u mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài: kiểm soát bệnh, hạn chế nguy cơ tái phát và duy trì chất lượng sống cho người bệnh. Đặc biệt, với những khối u nằm sát ống hậu môn, các quyết định chuyên môn cần được cân nhắc kỹ lưỡng giữa yêu cầu điều trị triệt căn và khả năng bảo tồn chức năng. Từ những dấu hiệu ban đầu như rối loạn tiêu hóa kéo dài, đại tiện ra máu đến quá trình chẩn đoán và lựa chọn phương án điều trị, trường hợp này cũng nhắc nhở mỗi người không nên chủ quan trước những thay đổi bất thường của cơ thể. Thăm khám sớm giúp phát hiện tổn thương, xác định giai đoạn bệnh và tạo điều kiện để bác sĩ xây dựng phương án điều trị phù hợp.