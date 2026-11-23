Ngày 19/11, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển (1906-2026), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Công ty TNHH Astellas Pharma Việt Nam chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) kéo dài ba năm.

Sự kiện có sự tham dự của PGS.TS.BS. Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; ông Trần Minh Toản, Tổng Giám đốc Astellas Pharma Việt Nam và ông Saito Masafumi, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Ông Saito Masafumi - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, PGS.TS.BS. Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, và Ông Trần Minh Toản - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Astellas Pharma Việt Nam chụp hình cùng các đại biểu khách mời tham gia lễ ký kết biên bản ghi nhớ.

Thỏa thuận hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong ba lĩnh vực chuyên sâu: ghép tạng, ung thư và niệu khoa. Đây cũng là những lĩnh vực đòi hỏi năng lực chuyên môn cao, sự phối hợp liên chuyên khoa và quá trình theo dõi, chăm sóc lâu dài.

Ba trụ cột hợp tác phát triển năng lực y tế

Là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng trong khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế và chuyển giao kỹ thuật. Bệnh viện cũng là một trong những cơ sở y tế hàng đầu cả nước về chuyên môn ghép tạng, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm ghép trên toàn quốc.

Theo nội dung MOU, hai bên xác định ba nhóm hoạt động hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường trao đổi khoa học và phát triển năng lực chuyên môn thông qua hội nghị, hội thảo, cập nhật kiến thức và chia sẻ thực hành lâm sàng trong các lĩnh vực ghép tạng, ung thư và niệu khoa. Hai bên dự kiến tổ chức các chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo y khoa liên tục (CME) cho cán bộ y tế đến từ các bệnh viện trên cả nước.

Thứ hai, hỗ trợ phát triển năng lực dược bệnh viện với các hoạt động hội thảo, tập huấn về mua sắm, đấu thầu thuốc, chi trả bảo hiểm y tế, cập nhật kiến thức dược lâm sàng và tổ chức hội nghị dược bệnh viện.

Thứ ba, phối hợp triển khai các hoạt động khoa học, tư vấn và giáo dục bệnh nhân, hỗ trợ người bệnh cùng gia đình tiếp cận thông tin phù hợp, nâng cao hiểu biết và chủ động hơn trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Ba nhóm hoạt động cho thấy định hướng hợp tác không chỉ tập trung vào cập nhật kiến thức cho đội ngũ y tế mà còn chú trọng củng cố hệ thống hỗ trợ điều trị, lấy người bệnh làm trọng tâm.

PGS.TS.BS. Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (trái) và Ông Trần Minh Toản - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Astellas Pharma Việt Nam (phải) cùng ký biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Ông Saito Masafumi - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (giữa)

Đồng hành từ đổi mới khoa học đến giá trị thiết thực cho người bệnh

Chia sẻ tại lễ ký kết, PGS.TS.BS. Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, vai trò của bệnh viện trong lĩnh vực ghép tạng không chỉ thể hiện ở số lượng ca ghép mà còn ở kinh nghiệm chuyên môn, điều trị sau ghép và chia sẻ thực hành với các cơ sở y tế khác.

Theo ông Hùng, bệnh viện đã có nhiều năm hợp tác với Astellas Pharma Việt Nam trong các hoạt động khoa học, nghiên cứu và đào tạo. Việc ký kết MOU lần này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, hướng tới khuôn khổ hợp tác dài hạn và bài bản hơn.

“Chúng tôi kỳ vọng nền tảng hợp tác đã được xây dựng trong thời gian qua sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau ghép và tạo thêm giá trị cho đội ngũ y tế trong thời gian tới”, ông Hùng chia sẻ.

PGS.TS.BS. Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Minh Toản, Tổng Giám đốc Astellas Pharma Việt Nam nhấn mạnh, giá trị dành cho người bệnh không chỉ đến từ những đổi mới khoa học mà còn phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa tri thức thành các hoạt động hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của hệ thống y tế.

“Với Astellas, giá trị dành cho người bệnh không chỉ đến từ đổi mới khoa học mà còn từ khả năng chuyển hóa tri thức thành những hoạt động hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của hệ thống y tế”, ông Toản chia sẻ.

Ông Trần Minh Toản, Tổng Giám đốc Astellas Pharma Việt Nam

Theo đại diện Astellas Pharma Việt Nam, thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn, phát triển năng lực dược bệnh viện và hỗ trợ giáo dục người bệnh được hai bên thống nhất, doanh nghiệp mong muốn đóng góp vào việc củng cố những nền tảng cần thiết cho hành trình chăm sóc dài hạn.

Thông điệp này cũng thể hiện định hướng hợp tác của Astellas Pharma Việt Nam: không chỉ kết nối các thành tựu khoa học mà còn đồng hành cùng đội ngũ y tế trong việc phát triển năng lực chuyên môn, hỗ trợ hệ thống chăm sóc và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người bệnh.

Thành lập tại Việt Nam từ năm 2022, Astellas Pharma Việt Nam định hướng hợp tác với các tổ chức, bệnh viện và đối tác chuyên môn nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, đồng thời hỗ trợ người bệnh tiếp cận các giải pháp điều trị tiên tiến.

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày 19/11/2026 và kéo dài trong ba năm. Hai bên sẽ tiếp tục xây dựng các hoạt động cụ thể theo từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu chuyên môn, quy định pháp luật và quy trình phê duyệt của mỗi bên.