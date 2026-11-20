Sáng 20/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kỷ niệm 120 năm ngày thành lập (1906 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đánh dấu chặng đường hơn một thế kỷ hình thành, xây dựng và phát triển, gắn liền với những bước tiến của nền ngoại khoa Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương, tổ chức quốc tế và các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia, thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trên nền tảng truyền thống 120 năm, bệnh viện không ngừng phát triển toàn diện cả về chuyên môn, quy mô và năng lực hoạt động.

Bên cạnh cơ sở Tràng Thi – nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và truyền thống lâu đời, bệnh viện từng bước mở rộng hoạt động tại cơ sở Ninh Bình, cơ sở Ngọc Hồi (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), hình thành hệ thống bệnh viện, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường năng lực khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Song song với mở rộng quy mô, bệnh viện tiếp tục đầu tư phát triển các chuyên ngành ngoại khoa mũi nhọn như: Chấn thương chỉnh hình, Ghép tạng, Thần kinh, Tiêu hóa và nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác; đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế. Những thành tựu chuyên môn trên nhiều lĩnh vực góp phần khẳng định năng lực, vị thế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong hệ thống y tế Việt Nam.

Đằng sau những bước tiến về kỹ thuật và công nghệ là trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ thầy thuốc, nhà khoa học, cán bộ, nhân viên bệnh viện. Truyền thống tiên phong, tinh thần đoàn kết Việt Đức, ý chí vượt qua thử thách và khát vọng không ngừng đổi mới đã trở thành những giá trị bền vững, tạo nên sức mạnh để bệnh viện từng bước chinh phục những giới hạn mới của y học.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đọc diễn văn kỷ niệm.

Cùng với đó, hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật được đẩy mạnh, góp phần kết nối tri thức y học trong nước với những thành tựu tiên tiến trên thế giới.

Đặc biệt, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, bệnh viện đã có những bước tiến đáng kể trong đầu tư trang thiết bị, phát triển kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn. Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, xét nghiệm chuyên sâu, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, tim phổi nhân tạo và ECMO ngày càng được ứng dụng hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hệ thống phòng mổ hiện đại, các thiết bị phẫu thuật thế hệ mới, phẫu thuật robot, nội soi và điện quang can thiệp đã mở ra nhiều khả năng điều trị, giúp xử trí những trường hợp bệnh lý phức tạp, nâng cao độ chính xác và an toàn trong phẫu thuật. Song song với đó, các quy trình chăm sóc tiên tiến, dinh dưỡng điều trị, phục hồi sau phẫu thuật và chuyển đổi số đang từng bước góp phần xây dựng mô hình bệnh viện hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm.

"Bước vào chặng đường phát triển tiếp theo, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại khoa và các chuyên ngành mũi nhọn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Với nền tảng 120 năm truyền thống cùng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, bệnh viện tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến những cơ hội điều trị tốt hơn cho người bệnh, khẳng định vị thế trung tâm ngoại khoa hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn tầm khu vực, quốc tế", PGS.TS Dương Đức Hùng nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đạt được trong 120 năm; đồng thời gửi tới các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, truyền thống 120 năm được tạo dựng bằng trí tuệ, bản lĩnh, y đức và sự tận tụy của biết bao thế hệ thầy thuốc. Nói đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là nói đến những dấu ấn lớn của y học nhà, tiêu biểu là di sản khoa học của Giáo sư, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng với phương pháp phẫu thuật gan được thế giới ghi nhận.

Tiếp nối truyền thống đó, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa, hồi sức và ghép tạng phức tạp: Thực hiện thành công ghép đồng thời tim - phổi, ghép đa tạng, kỹ thuật domino và nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác. Công trình triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã vinh dự được trao giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 – một minh chứng sinh động cho năng lực và tinh thần sáng tạo của y khoa Việt Nam.

Bệnh viện còn là cơ sở đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật quan trọng, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bệnh viện trong cả nước. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện đã không quản ngại hiểm nguy, xông pha chăm sóc và chữa trị cho nhân dân. Việc đưa Cơ sở 2 tại Ninh Bình vào hoạt động từ tháng 7 năm 2026 mở ra không gian phát triển mới, đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân.

Lễ kỷ niệm diễn ra đúng vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời tri ân tới các thế hệ thầy cô, nhà khoa học, chuyên gia đã dành trọn tâm huyết đào tạo, truyền dạy tri thức và y đức cho các thế hệ thầy thuốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chụp ảnh với các đại biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của ngoại khoa Việt Nam. Để làm được điều này, bệnh viện cần xây dựng tập thể đoàn kết, tận tuỵ, trí tuệ, giữ vững và nâng tầm vị thế trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hàng đầu đất nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Phát huy vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật; đẩy mạnh chỉ đạo tuyến, hội chẩn từ xa, giúp các bệnh viện địa phương xử lý ca bệnh khó ngay tại chỗ. Đặt chất lượng điều trị, an toàn phẫu thuật và y đức lên hàng đầu.

Bệnh viện cần trở thành cơ sở đi đầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động ứng dụng các thành tựu tiên tiến trong phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, y học chính xác và trí tuệ nhân tạo (AI). Xây dựng dữ liệu y tế chuẩn hóa, nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, vận hành đồng bộ hai cơ sở (Hà Nội và Ninh Bình). Xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch; chăm lo môi trường làm việc, có chính sách đào tạo và phát triển lực lượng kế cận.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ mong muốn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không chỉ là biểu tượng của ngoại khoa Việt Nam mà còn trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo có uy tín trong khu vực, tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ghi nhận thành tích đột xuất trong việc thực hiện thành công các ca ghép đa tạng có độ khó cao cho người bệnh nặng, mắc bệnh lý phức tạp, hiếm gặp, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.